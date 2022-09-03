Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı

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Alpine'nin davaya duyduğu tüm güvene ve Piastri'nin dürüst olmadığını söylemesine rağmen, takımın artık gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor: Takım yapmış olduğu hatalarla sadece dört hafta içinde, iki kez F1 dünya şampiyonunu ve uzun yıllar boyunca en parlak genç yeteneklerden birisi olacak pilotu kaybetti.

Fernando Alonso'nun 2023'te Aston Martin'e geçeceğini açıklaması, takım patronu Otmar Szafnauer dahil herkesi şaşırttı. Szafnauer, pilotunun Aston Martin'e geçeceğini Aston Martin'in yaptığı basın bildirisinde öğrendi.

Alpine, Alonso ile görüşmelerin durmasına rağmen, onun masaya koyduklarından vazgeçmedi. Ne de olsa, kanatlarda bekleyen Piastri vardı; Alpine, Alonso'nun bu sözleşmeye, Alpine'nin Alonso ile anlaşmasından daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyordu.

Ancak Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in emekli olacağını açıklamasının ardından Aston Martin'in Alonso ile ilgilenmesi, Alpine için her şeyin tersine gitmesine neden oldu. Takımın sahip olduğu yedek plan, çok dikkat çekici bir şekilde patladı. Alpine Alonso'yu kaybetti ancak aslında Piastri'yi haftalar önce kaybetmişti ancak bunu bilmiyordu.

CRB'nin açıklamasında, Piastri ile McLaren'in Britanya GP'den sonraki Pazartesi günü yani 4 Temmuz'da imzalandığı ortaya çıktı. Bu ayrıca, Dasniel Ricciardo'nun Instagram hesabı üzerinden McLaren adına yarışmaya devam edeceğini açıklamasından 9 gün önceydi.

CRB'nin açıklamasına göre McLaren, Piastri ile öncelikle 2023'te yedek pilotluk için anlaşma imzaladı ancak takımın Ricciardo ile ilgili endişeleri vardı ve takım içerisinde yarış koltuğunda bir boşluk oluşursa, Piastri'nin yarış pilotluğuna geçeceği yönünde madde eklendi.

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine Photo by: Alpine

Piastri anlaşmasıyla ilgili tartışmaların devam ettiği dönemde, genç sürücüler tarafından F1 kariyerlerini destekleyen takımlara sadakat - ya da sadakat eksikliği - hakkında çok şey söylendi. Ama bunun her iki yönü de düşünülmeli. Evet, Alpine, Piastri'ye kapsamlı testler veriyor ve onu bir süredir en iyi hazırlanmış F1 çaylağı yapmayı umuyordu. Yine de Alonso'yu 2023'te tutmaya çok fazla odaklanarak, Piastri göz ardı edildi ve bunun üzerine Piastri'nin menajerleri, başka fırsatlara bakmaya başladılar.

McLaren, tam burada devreye girmek için bir fırsat sezdi. Daniel Ricciardo ile işlerin nasıl çözüldüğüne dair görüşleriniz ne olursa olsun, takım sadece gelecek için mümkün olan en iyi sürücü kadrosuna sahip olmak istedi. McLaren, Alpine'in Piastri'ye 4 Temmuz itibariyle sunma konusunda istekli olmadığı bir şeyi verebilirdi: 2023 için bir yarış koltuğu.

Alpine, geride kalan tüm tartışmalar konusunda kendisine bazı ciddi sorular sormak zorunda. Takım için, özellikle de kamuoyunda gösterilen kendinden emin tavırlar nedeniyle bir felaket oldu. McLaren'in daha basit bir şekilde CRB'nin kararını bekleyeceğini söylemesi yaklaşımı biraz sıkıcı göründü ve herhangi bir manşet yaratmadı ama aynı zamanda takım bu şekilde hünerini yapmış oldu.

Eski bir deyişte olduğu gibi, "Sessiz kalmak ve aptal olarak görülmek, konuşup tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan daha iyidir."

Peki Szafnauer ve Alpine CEO'su Laurent Rossi'nin geçtiğimiz sene Kasım ayında anlaşma imzaladıklarını söylemelerinin ardından hata neredeydi? CRB'nin oybirliğiyle aleyhinde karar verdiği bildirilirken onlara hangi bilgiler verildi?

Takımın bu konuyu geride bırakabilmesi için büyük bir yeniden gözden geçirme yapması gerekiyor ancak takımın hem Piastri, hem de anlaşmayı uzatma görüşmelerinde her zaman bir tuhaf his olduğunu açığa çıkaran Alonso'yu idare etme şekli, kesinlikle gelecek için üstesinden gelinmesi gereken eksikliklere işaret ediyor.

Fernando Alonso, Alpine Photo by: Erik Junius

Tüm bu tartışmalar, adil olmayan bir şekilde Piastri'nin F1'e girişine gölge düşürmüş oldu. Piastri, F1 gridinde herkesin gıpta ile bakacağı bir alt sınıflar öz geçmişine sahip. Çok fazla sürüş de yapan Piastri, parlama fırsatını tamamen hak eden bir sürücü. Tüm bu tartışmalardan önce, Piastri hakkında kötü bir söz söyleyecek birisini bulmak gerçekten zordu.

Bunun yerine, Piastri, "Anlıyorum ki, benim anlaşmam olmadan..." şeklinde başlayan tweeti ile sosyal medyada bir trend oluşturdu ve Alpine'e olan bariz sadakatsizliği nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Bu konu, Piastri gelecek Mart ayında Bahreyn'de çıkacağı ilk yarışa kadar muhtemelen konuşulacak ve o noktada muhtemelen yıllar sonra F1'e giren en hazır çaylak olarak en çok incelenen çaylaklardan birisi olacak. Bu kuşkusuz ekstra baskı oluşturacak. Piastri ayrıca, Alpine'nin yedek sürücüsü olarak son birkaç ayını garip bir şekilde geçirecek.

Tüm bu yaşananların ardından Alpine, gelecek sene Esteban Ocon'un yanında yarışması için üçüncü bir seçeneğe bakacak. Motorsport.com'un geçen hafta bildirdiği üzere AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly takımın listesinde ilk sırada yer alıyor ve bu kapsamda Red Bull ile görüşmeler yapılıyor. Gasly'nin normalde 2023 sonuna kadar Red Bull ile anlaşması bulunuyor. Ancak Ocon ve Gasly arasındaki önceden yaşanan gerilimler göz önüne alındığında, bu birliktelik ihtimali bile birçok soru işaretine neden oluyor. Bu pek mükemmel uyum gibi durmuyor.

2021'de Renault fabrika takımının adının Alpine olarak değişeceğinin açıklanmasının ardından, takımın zirveye çıkması için 100 yarış izin istenmişti.

Hem Alonso'daki F1 geçmişini hem de Piastri'deki geleceğini kendi başarısızlıklarıyla kaybeden bu takımın, bu tür büyük hataları tekrarlamamak için kendisini sorumlu tutması ve gelecekte daha iyisini yapması gerekiyor.