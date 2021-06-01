Schumacher: "Monako'da bizim için bazı fırsatlar olabilir"

Mick Schumacher, Monako'da bu yıl ilk kez takım arkadaşının gerisinde finiş görmüş ve kendisi adına zor bir hafta sonu geçirmişti.

Bakü öncesi konuşan Alman pilot, "Monako'daki hafta sonu epey zorlu geçti ve birkaç olay nedeniyle araca tam olarak güvenemedim. Fakat direksiyon başında rahattım, bu yüzden muhtemelen üçüncü antrenmanda iyi bir tempo yakaladım. Sıralama turlarını kaçırmış olmak üzücüydü. İyi bir hızımız vardı. Bence hızımız en yakın rakiplerimize göre kötü değildi ve onlarla rekabet edebiliyorduk."

"Monako'da her şeyin sıralama turlarına bağlı olduğunu biliyorduk ve umarım gelecek yıl, neler yapabileceğimi gösterebilirim. Pisti gerçekten seviyorum ve genel anlamda cadde yarışlarını seviyorum."

"Bakü, Monako'dan gerçekten çok farklı. Oradaki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum! Bakü'de harika bir pist var, 2019'da burada yarıştım ve harikaydı. İyi başlarsanız, ilk viraja kadarki uzun bölümden faydalanabilirsiniz. Fakat başlangıçta bir şeyler ters giderse, çok sıra kaybedebilirsiniz. Ayrıca rakiplerinizle mücadele edebilmek için sıralama turlarında iyi bir performans göstermek önemli."

"Bakü'de ilk kez Formula 1 aracı kullanacağım ve benim için tamamen farklı olacak çünkü bu araçlar Formula 2'den çok daha hızlı. Geçmişte bu pistte iyi performans gösterdim ve podyum için yarışmaya yakındım. Maalesef cumartesi yarışında bir hata yaptım ve yarış dışı kaldım. Fakat pazar günü gridde yükselip beşinci oldum."

"Daha önceki yıllarda gördüğümüz gibi bu yarışta her şey olabilir. Yeni bir fırsat doğabilir. Her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olmalıyız."

Nikita Mazepin ise şunları ekledi: "Monako'da harika bir hafta sonu geçirdik ve pek çok tur atarak takımla çok farklı bir anlayışa ulaştım. Sezonun ilk yarısında böyle bir hafta sonuna ihtiyacımız vardı. Çalışmalarımızdan memnunum ve bir sonraki adımı atmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bakü, hızların genellikle düşük olduğu çoğu cadde pistine kıyasla ilginç bir düzene sahip. 2019 yarışından asfaltın düzgünlüğünü, uzun düzlüklere sahip olduğunu, yüksek hızlara çıkıldığını ve ciddi frenleme noktaları olduğunu hatırlıyorum."

"Pistin Monako'ya benzer bir bölümü, tarihi şehrin içinden geçiyor. Fakat bunun dışında tamamen farklı. Formula 1 aracının ana düzlükte nasıl olduğunu hissetmek ilginç olacak."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images