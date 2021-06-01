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Formula 1 Haberler

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"

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Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, kartingin daha iyi sunulması gerektiğini düşünüyor.

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"

Frederic Vasseur, alt kategorilerde pek çok yetenekli gençle çalıştı ve 25'ten fazla F1 pilotunun Formula 1'e yükselmesini sağladı.

Yakın zamanda, Mercedes takım patronu Toto Wolff, ''zengin çocukların'' Formula 1'e geçebilmesiyle ilgili konuşmuştu ancak Vasseur, gençlerin gelişiminde bütçeden farklı bir problem gördüğünü söyledi.

Motorsport.com'un İtalya versiyonuna konuşan Vasseur, konuyla ilgili şunları söyledi: ''Problem Formula 1'de değil, kartingde.''

''Bugün 12 yaşındaki bir çocuk Dünya Şampiyonalarında yer alabiliyor ve 13-14 yaşlarına geldiklerinde kartingde yapabilecekleri her şeyi yapmış gibi hissediyorlar.''

''Bu noktada, tek koltuklu serilere geçmek istiyorlar ve her zaman 14-15 yaşındakilerin katılabileceği bir şampiyona oluyor. Bu yüzden 16 yaşında da Formula 3'e geçiyorlar. Theo Pourchaire bunun iyi bir örneği.''

''Yaşlı bir adam gibi konuşmak istemiyorum ancak bir süre önce, bana Pourchaire'i hatırlatan Gieda van der Garde ile bu konuyu konuşuyordum. Asıl problem buradan geliyor ve çelişkili şekilde, gençleri kartingde biraz daha uzun tutmanın iyi olacağını düşünüyorum.''

''Ancak, bu gençlerin hazır olmadığı anlamına gelmiyor hatta tam tersine, alt serilerdeki profesyonellik çok arttı ve bu genç sürücülerin Formula 1'e geldiklerinde iyi bir iş çıkarabilmelerini sağlıyor.''

Vasseur, motor sporlarındaki gençlerin daha çok teknik açıdan değil de, araç dışında problemler yaşadığını da belirtti.

''Muhtemelen, tüm sorunlarına motor sporları bu çocuklar için rağmen bir konfor alanı. Bu onların dünyası, yarışmak hakkında konuşuyorlar ve bunu yıllar boyunca yapıyorlar. Bu tür sorunlarla karşılaşmaya alışıklar.''

''Bir masanın etrafında 10 mühendisle birlikte otursalar bile, bir genç sürücünün pist üstü mühendisiyle güçlü ilişki kurması çok önemli ve bu onların zaten yaptığı bir şey, buna alışkınlar.''

''Yüksek ihtimalle bu çocukların medya baskısıyla uğraşması, teknik sıkıntılarla uğraşmalarından daha zordur çünkü Formula 1'deki medya dünyası daha önce görülmemiş bir şey.''

''Bazen, bir çaylağı bekleyen en büyük problemler, aracın dışında ve pit duvarındadır.''

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Editör Betim Aker

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