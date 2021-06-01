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Formula 1 Haberler

Horner: ''Renault sadece pazarlama yapmak için Formula 1'deydi''

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Christian Horner, Renault'nun, Formula 1'de sadece pazarlama amaçlı bulunduğunu söyledi.

Horner: ''Renault sadece pazarlama yapmak için Formula 1'deydi''

Hibrit döneminden önce, 2010-2013 yılları arasındaki tüm Pilotlar ve Takımlar şampiyonalarının kazanılmasıyla, Red Bull ve Renault arasındaki ortaklık büyük başarılara imza atmıştı.

Ancak, kurallar değiştiğinde Renault, Mercedes kadar güçlü bir motor üretmekte güçlük çekti ve Horner'ın takımı, Alman takıma meydan okuyamadı.

Horner, o dönemin CEO'sunu, daha fazla yatırım yapmaya ikna etmek için Fransa'ya gittiğini, ancak ziyaretinden sonra sportif performansa şimdiki CEO Luca de Meo kadar önem vermediklerini gördüğünü söyledi.

High Performance Podcast'inde konuşan Horner şu ifadeleri kullandı: ''Bu, çok zordu çünkü biz müşteriydik.''

''O dönemki yönetici olan Carlos Ghosn'la konuşmak için Paris'e üç veya dört kere gittim. Ona, 'bak, eğer bu işin içindeyseniz çok para harcıyorsunuzdur ancak biraz daha harcamanız, biraz daha akıllıca harcamanız gerek yoksa şu anda tüm harcadıklarınızı da çöpe atıyorsunuz, bunun geri dönüşünü alamıyorsunuz' dedim.''

''Ancak onun kalbi tam olarak asla Formula 1'de değildi. O sadece pazarlama kısmını istiyordu. Bu tutku ve istek onda yoksa, onun şirketinde bunun olmasını nasıl bekleyebilirsiniz ki?''

''Şimdiki CEO'ları oldukça tutkulu. Bu da performanslar ve sonuçlar doğuracaktır çünkü bunlar yönetimden gelir.''

Sonrasında, Red Bull, Renault'yla yollarını ayırıp, Honda ile çalışmaya başladı.

Japon üreticinin, McLaren'a tedarikte bulunduğu dönemlerde kötü bir üne sahipti ancak Horner, kendi ve takımının farklı bir şey denemek istediğini ve Honda'nın zihniyetini beğendiklerini söyledi.

''Her zaman tekrar en üste çıkmanın bir yolu vardır ve sadece bu yola bakıp, 'tamam, bu yolculuğu başarmak için neye ihtiyacımız var?' demelisiniz.''

''Çok büyük bir zaafımız olan bir alan vardı, bu da motorumuzun rakiplerimiz kadar güçlü olmamasıydı. Bu yüzden sorumuz, 'motor tedarikçimizi nasıl zorlayabiliriz?' oldu.''

''Onları zorlamak için her taktiği denedik, onları rekabetçi bir pozisyona gelmek için motive ettik ve yarışlar kazanabiliyorduk, fırsatlar yakalayabiliyorduk. Ancak birlikte sürdürülebilir bir sezon yakalayamadık.''

''Sonrasında da 'tamam, bu riski almalıyız, bu monotonluktan kurtulmalıyız, bir şey yapmalıyız' dedik. Aynı hatayı tekrarlayıp duruyorduk, bu yüzden farklı bir şey yaptık. Honda'yla ilerledik.''

''Honda, McLaren'la birlikte felaketti. McLaren, Honda'yı bıraktı ve onlar da sporu bırakmanın eşiğindeydi. Ancak bizdeki tutkunun ve isteğin aynısını onlarda gördük. En önemlisi de kaynağı.''

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Editör Betim Aker

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