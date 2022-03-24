Schumacher: "Magnussen heyecan verici bir takım arkadaşı"

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Haas pilotu, Bahreyn'de inişli çıkışlı bir haftasonunu geride bıraktı. Sıralama turlarını ancak 13. sırada tamamlayan ve Q3'e kalamayan Schumacher, yarışın ilk turunda Esteban Ocon'un teması sonrası sıra kaybetti.

Yarışın ilerleyen kısımlarında kaybettiği sıraların bir kısmını geri alsa da takım arkadaşı Kevin Magnussen'e göre temposu zayıf kaldı ve sonuç olarak yarışı 11. sırada, yalnızca puan alamayan 6 Mercedes motorlu aracın önünde bitirebildi.

Bir senelik aranın ardından F1'e geri dönen Magnussen'in yarışı 5. bitirmesinin ardından, basında Schumacher'in "yeni takım arkadaşından gelen baskıyı kaldıramadığına" yönelik bir takım haberler çıktı. Alman pilot ise yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Schumacher, "İlk yarıştan kesin sonuçlar çıkarmamalısınız. İlk turda bir temas yaşadık. Elbette sıralama performansım da bir faktör, fakat genel olarak araçta rahat hissettim. Takımın müthiş bir iş çıkardığını düşünüyorum. Araç takımlar şampiyonasında ilk beşe girebilecek potansiyele sahip, girememesi için hiçbir sebep yok. Artık ana hedefimiz bu olacak, bunun için çalışacağız."

"Sıralama turlarına kadar Kevin ile aynı tempodaydık. Q2'de ne yazık ki her şeyi batırdım, bu da bizi zor durumda bıraktı. Fakat geçmişle kıyaslarsak bu sonuç da harika, geçen sezon bunu ancak hayal edebilirdik. Bundan dolayı mutluyum, fakat daha fazlasını istiyorum. Önümüzde iyi sonuçlar elde edebileceğimiz 22 yarış daha var." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Schumacher, Magnussen'in bir pilot ve bir takım arkadaşı olarak nasıl birisi olduğu sorusuna ise, "Heyecan verici bir sürüş tarzı var, altındaki aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor, aracı resmen konuşturuyor. Sürüş tarzından öğrenebileceğim birçok şey var."

Bir takım arkadaşı olarak ise, fazlasıyla açık birisi olduğunu söyleyebilirim. Üç pilotun bir aracı sürdüğü dayanıklılık yarışlarında mücadele etti, dolayısıyla diğer pilotlardan neler öğrenebileceğini de biliyor. Onunla son derece güçlü fikir alışverişlerinde bulunuyor, birbirimizden faydalanmaya ve daha hızlı olmaya çalışıyoruz. Bu, tüm takım için de oldukça yararlı." şeklinde yanıt verdi.

Schumacher, 2018'de Formula 3 şampiyonu olmasının ardından iki takımın sürücü akademisine katılmak için teklifler aldı: Ferrari ve Mercedes. Seçimini Ferrari'den yana kullanan Mick Schumacher, halen sürücü programının bir üyesi.

Bununle birlikte Ferrari, 2021'de Charles Leclerc'i geride bırakan ve 2022'ye de ikincilikle başlayan Carlos Sainz ile 2024'e kadar kontrat yenilemeye hazırlanıyor.

Bunun geleceğini nasıl etkileyeceğine yönelik Schumacher, "En iyi takımlarla temas halinde kalmak elbette önemli, ama en önemlisi ise nasıl performans gösterdiğiniz. Önce Haas'ta elimden gelenin en iyisini yaptığımı görmeliyim, sonrasını zaman gösterecek" dedi.