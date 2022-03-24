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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Alonso: "Lastik aşınmasını en iyi yöneten takım avantajlı olacak"

Fernando Alonso, bu yıl Formula 1'de çok fazla lastik aşınması olduğunu ve bununla en iyi baş eden takımın avantaj kazanacağını belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Lastik aşınmasını en iyi yöneten takım avantajlı olacak"
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Fernando Alonso, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de lastik aşınmasından en çok etkilenen pilotlardan birisiydi ve yarışı üç pit stopla bitirdi.

İspanyol pilot, Suudi Arabistan GP hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Bahreyn'deki ilk yarışta, her iki araçla da bizim için oldukça önemli olan iyi puanlar topladık."

"Geçen yıl Bahreyn'de hiç puan alamamıştık. Bu yüzden zaten bir adım ileri gitmiş durumdayız. Hafta sonunun çoğunda iyi bir tempomuz vardı fakat yarış sırasında lastik aşınmasıyla mücadele ettik ve bu da yarışımızı epey etkiledi."

"Tüm bu verileri değerlendirmemiz ve bu yıl diğer yarışlarda hiç şüphesiz önemli bir konu olacağı için ileriye dönük olarak geliştirmeye çalışmalıyız."

"Formula 1'deki rekabet sadece pist üstünde değil, pist dışında da oluyor. Enstone ve Viry'de işimize odaklanmalı ve araçlarımıza güncelleme getirmeye devam etmeliyiz. Böylelikle bulunduğumuz yerde kalmayıp, ileriye doğru adım atabiliriz."

"Takım hem fabrikalarda hem de pistte çok sıkı çalışıyor. Tüm bunların bir araya geldiğini görmek harika ve şu ana kadar başardıklarımızdan gerçekten mutluyum. Son birkaç haftadır tüm takım gece yarılarına kadar çalıştı ve bunun için övgüyü hak ediyorlar. Fakat bu, sadece başlangıçtı."

Alonso, lastik aşınmasının Cidde'de önemli bir sorun olup olmayacağı sorusuna, "Bahreyn lastikler konusunda her zaman sert bir pist oldu ancak bu yıl yeni araçlarla daha da fazla aşınma var gibi görünüyor. Yüksek lastik aşınması taraftarlar için biraz daha heyecan verici bir yarış sağladı çünkü her aracın yarış içerisindeki lastik aşınma seviyesi farklıydı. Bu nedenle pist üstünde büyük performans farklılıkları görüyorduk."

"Bu, öndeki aracı takip etmenin artık daha kolay olmasıyla birleşti ve pist üstünde ilginç mücadeleler oldu. Sezon boyunca lastik aşınmasının büyük bir sorun olacağını düşünüyorum fakat Cidde'de bu sorunları yaşayıp yaşamayacağımızı söylemek için henüz çok erken. Genel anlamda bu konunun üstesinden kim gelirse, iyi bir konumda olacak." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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