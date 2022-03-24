Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"

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Haas pilotu Kevin Magnussen, bir yıl aradan sonra katıldığı ilk yarışta beşinci olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Pek çok kişi Magnussen'in uzun aradan sonra ilk yarışında bu kadar iyiyse, araçlara alıştıkça nasıl performans göstereceğini merak ediyor.

Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Magnussen, şöyle dedi: "Eğer daha iyisini yapabilirsem harka olur! Fakat bu, benim için yeni bir takım değil. Takımdan bir yıl uzakta kalmış gibi hissetmedim. Yani çok büyük bir gelişim kaydediyormuş gibi hissetmiyordum."

"Sürüş açısından birkaç yıldır hiç araç kullanmıyormuşum gibi bir durum zaten yok, bu dönemde pek çok hızlı araç sürdüm. Bir Formula 1 aracıyla aynı değiller ama bu yeni araçlar da eski Formula 1 araçları değil. Yani herkes bu araçlara yeni yeni alışıyor. Bilemiyorum. Umarım daha fazlası gelir ama böyle olacağını sanmıyorum."

Podyumun gerçekçi bir hedef olup olmadığı sorusuna Magnussen, "Eğer Mercedes, Ferrari veya Red Bull pilotu değilsen, yapabileceğin en iyi şey bu takımların hemen arkasında olabilmeyi umut etmek. Eğer o noktadaysanız, önde bir şeyler olursa podyuma çıkabilecek ilk kişi sizsinizdir. Fakat yakın zamanda podyuma çıkabileceğimizi sanmıyorum."

"Bahreyn'de bulunduğumuz noktaya bakarsak, orta grubun lideri olmayı bekleyebilirim. Bunu daha sık yapıp, bir nevi bu seviyede kalmaya çalışabiliriz. Hedef bu olmalı. Eğer oradaysanız pek çok insanın sorun yaşaması ve sizin de şanslı gününüz olması halinde podyuma çıkacak ilk kişi siz olursunuz. Mesela geçilmesi zor bir pistte doğru zamanda ortaya çıkan kırmızı bayrak veya bunun gibi bir şeyle başarabilirsiniz."

"Kesinlikle bunun hayalini kuruyorum fakat böyle bir şey olmasını beklemiyorum. Dediğim gibi, podyuma çıkacak hızımız olduğuna inanmıyorum. Fakat podyumu hayal ediyorum."

Mechanics on the grid with the car of Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yine de Magnussen, geçmişteki deneyimlerinden ötürü beklentileri kontrol altında tutuyor.

"Her zaman harika bir ilk yarış geçirmeniz ve sonrasında her seferinde orada olmayı beklemeniz gibi bir tehlike vardır. Formula 1'deki ilk yarışımda podyuma çıktım ve ondan sonra sürekli kazanamadığım için hayal kırıklığına uğradım."

"İkinci olduğum için bir sonraki hedefim galibiyetti. Yani şu ana kadarki tüm yarışlarda, hangi sonucu alırsam alayım kazanamadığım için hayal kırıklığı yaşadım. Bu yüzden zihniyetimi değiştirmem gerekti. Bu hatayı bir kez daha yapmayacağım. Sadece yarış yarış düşüneceğim. Her seferinde en iyisini yapmak istiyorum."

Ayrıca Cidde'nin kolay geçmesini de beklemiyor.

"Bu pisti çok iyi bilmiyorum, kolay gibi de görünmüyor. Mümkün olduğunca çok tur atmak isteyeceğiniz pistlerden biri. Fakat elimden geleni yapacağım."

"İyi bir araca sahip olduğunuzu düşünmek de baskıyı biraz alıyor. Bu yüzden tur tur ilerleyeceğim, kendimi geliştireceğim ve sıralama turlarına hazırlanacağım. Umarım sıralama turlarında bir şekilde arayı kapatabilirim ve sonra yarışta gerçekten bunun üzerine ekleyebilirim. Piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"En büyük fark bu pisti bilmiyor olmam. Bahreyn'de hazırlanma şeklim çok basitti çünkü daha önce test yapmıştık ve her şeyi çok iyi biliyorduk. Aslında test sayesinde lastik aşınmasını da gayet iyi biliyorsunuz. Oysa burası daha bilinmeyen bir pist."

"Turu mahvetmemek adına üzerinizde daha fazla baskı var çünkü yarış için bir şeyler öğrenmemiz gereken lastik setlerinden birinde hata yaparsam, bu pahalıya patlar. Kısacası bu kez daha fazla baskı olacak ama sorun değil."

"Bununla baş edeceğiz ve ben de en iyisini yapmaya çalışacağım. İşin iyi yanı iyi bir aracımız olduğunu düşünüyoruz. Burada Bahreyn'deki kadar iyi olup olmayacağımızı zaman gösterecek. Fakat bence mücadelede olmalıyız."

Kevin Magnussen,Haas VF-22 Fotoğraf: Erik Junius