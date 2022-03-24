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Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"

Haas'ta Kevin Magnussen, podyum hayali kurduğunu fakat bunu gerçekçi olarak görmediğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"
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Mechanics on the grid with the car of Kevin Magnussen, Haas VF-22

Mechanics on the grid with the car of Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen,Haas VF-22

Kevin Magnussen,Haas VF-22

Fotoğraf: Erik Junius

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