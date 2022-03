Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"

Haas pilotu Kevin Magnussen, bir yıl aradan sonra katıldığı ilk yarışta beşinci olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Pek çok kişi Magnussen'in uzun aradan sonra ilk yarışında bu kadar iyiyse, araçlara alıştıkça nasıl performans göstereceğini merak ediyor.

Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Magnussen, şöyle dedi: "Eğer daha iyisini yapabilirsem harka olur! Fakat bu, benim için yeni bir takım değil. Takımdan bir yıl uzakta kalmış gibi hissetmedim. Yani çok büyük bir gelişim kaydediyormuş gibi hissetmiyordum."

"Sürüş açısından birkaç yıldır hiç araç kullanmıyormuşum gibi bir durum zaten yok, bu dönemde pek çok hızlı araç sürdüm. Bir Formula 1 aracıyla aynı değiller ama bu yeni araçlar da eski Formula 1 araçları değil. Yani herkes bu araçlara yeni yeni alışıyor. Bilemiyorum. Umarım daha fazlası gelir ama böyle olacağını sanmıyorum."

Podyumun gerçekçi bir hedef olup olmadığı sorusuna Magnussen, "Eğer Mercedes, Ferrari veya Red Bull pilotu değilsen, yapabileceğin en iyi şey bu takımların hemen arkasında olabilmeyi umut etmek. Eğer o noktadaysanız, önde bir şeyler olursa podyuma çıkabilecek ilk kişi sizsinizdir. Fakat yakın zamanda podyuma çıkabileceğimizi sanmıyorum."

"Bahreyn'de bulunduğumuz noktaya bakarsak, orta grubun lideri olmayı bekleyebilirim. Bunu daha sık yapıp, bir nevi bu seviyede kalmaya çalışabiliriz. Hedef bu olmalı. Eğer oradaysanız pek çok insanın sorun yaşaması ve sizin de şanslı gününüz olması halinde podyuma çıkacak ilk kişi siz olursunuz. Mesela geçilmesi zor bir pistte doğru zamanda ortaya çıkan kırmızı bayrak veya bunun gibi bir şeyle başarabilirsiniz."

"Kesinlikle bunun hayalini kuruyorum fakat böyle bir şey olmasını beklemiyorum. Dediğim gibi, podyuma çıkacak hızımız olduğuna inanmıyorum. Fakat podyumu hayal ediyorum."

Mechanics on the grid with the car of Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images