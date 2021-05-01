Schumacher: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alma ihtimalimiz var"

Mick Schumacher, cuma günkü antrenman turlarında ilk iki yarışa kıyasla daha iyi göründü ve bir noktada çok iyi turlar çıkardı.

Yine de her ikisi seansı da Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin'in önünde 18. sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan Schumacher, "Pist bugün alışık olduğumuzdan çok daha kaygındı fakat sürüş yapması çok keyifliydi."

"Araç çok hareketliydi ve bana Formula 3 - karting günlerimi hatırlatıyordu."

"Yine de bence etkileyici bir pist. Burada güven yakalamak zor değil, sadece temiz bir tura ihtiyacınız var ve eğer aracı sürmek zorsa, temiz temiz bir turu bir araya getirmek ve her sektörden en iyisini çıkarmak çok zor."

"Yine de her seansta kendime giderek daha fazla güvendim ve araçta daha rahat hissettim. Eğer işimizi her zamanki gibi yaparsak, sıralama turlarında iyi bir sonuç alma ihtimalimiz var." dedi.

Nikita Mazepin de nispeten temiz bir cuma günü geçirdi ancak her iki seansta da Schumacher'den ciddi şekilde yavaştı.

Mazepin, "Formula 1 ve Formula 2'de yarıştığımız tüm pistlerle kıyasladığımızda, buradaki yol tutuş oldukça düşük seviyede görünüyor."

"Pist düzeni harika olduğu için bu durum biraz üzüntü verici. Daha hızlı gidebilseydik daha iyi olurduk fakat durum bu."

"Attığımız her turda yol tutuş artıyor, bu yüzden umutluyuz. Yapılması gereken çok fazla iş var ancak cuma günü genel olarak iyi geçti. Hâlâ yapılacak çok şey var ve yarın her şeyin yolunda gitmesi önemli olacak." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images