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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Russell: "Sıralama turlarında ikinci bölüm kalmak minimum hedef"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmanın, kendisi için minimum hedef olduğunu dile getirdi.

Russell: "Sıralama turlarında ikinci bölüm kalmak minimum hedef"

Williams, güçlü olmalarının beklendiği Portimao'da cuma günkü ilk seansta çok iyi göründü ve George Russell ilk ona girmeyi başardı.

Ancak ikinci seansta rüzgar çok sert estiği için Williams'ın zayıf yönleri öne çıktı ve bu da İngiliz pilotun ilk onun dışında kaldığı anlamına geliyordu.

Cuma gününün ardından konuşan Russell, "Takım harika bir durumda gibi görünüyor. Sanırım paketimizden en iyisini çıkarmayı başarıyoruz ve bu durumdan memnunum."

"Rüzgar öğleden sonra şiddetini çok artırdı ve bu şartlarda zorluk çektiğimiz sır değil. Tutamayacağım sözleri vermeyi sevmiyorum, fakat rüzgar etkisini kaybederse yarın daha iyi olmalıyız. İkinci seansın bu hafta sonunun en kötü şartları olduğunu düşünüyorum."

"Pistin etrafı çok açık ve aynı zaman çok fazla iniş-çıkış var. Bu yüzden rüzgar varsa bunu hemen hissediyorsunuz. Cumartesi gününe baktığımızda sıralama turlarında ikinci bölüme kalmanın bizim için minimum hedef olduğunu düşünüyorum ve pazar günü de puanlar için savaşmalıyız." dedi.

 

Russell'ın güçlü performansının aksine Nicholas Latifi, her iki seansta da çok geride kaldı ve ancak 19. olabildi.

Latifi, "Genel olarak günümden pek de memnun değilim. Gece, kaybettiğimiz hızı telafi etmek için yapmamız gereken şeyler var."

"İlk seansta piste çıkar çıkmaz, hissiyat Imola'nın tamamen zıttıydı. Bu pistte ayağınızı gaz pedalından çekmeden kolayca geçebileceğiniz pek çok hızlı viraj var ancak bunu özellikle ilk seansta zar zor yaptım. Yani tamamen araçla ilgili güven eksikliğiyle ilgiliydi."

"İkinci seansa başlarken bazı şeyler denedik ve bunlar aracı birazcık daha iyi hale getirdi ama yine de ilk seansla aynı sorunları yaşadık. Maalesef geçmesini istediğimiz tarzda bir gün değildi."

"Yine de bu gece yapmamız gereken işler var; Her şeye baştan başlamaya çalışacağız ve umarım yarın için biraz daha fazla hız bulacağız." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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