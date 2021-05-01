Gasly: "Araç şimdiye kadar iyi hissettirmedi"

Fransız pilot, cuma günkü ilk seansta ilk ona girmeyi başarsa da, ikinci seansta ilk onun dışında kalmıştı.

İlk iki yarışta iyi turlar atan ve dikkatleri üzerine çeken Gasly, Portekiz'deki ilk günün ardından araçta rahat hissetmediğini belirtti.

Gasly, "Bunun oldukça zor bir gün olduğunu söylemem gerekiyor. Araç hem sabah hem de öğleden sonra hiç iyi hissettirmedi. Bence her şeyi analiz etmeliyiz; ne yaptığımızı, neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü şu anda aracın potansiyelini ortaya çıkaramıyoruz. Bu yüzden önümüzde yapılması gereken işler var."

"Frenlemede ve düşük hızlarda zorluk yaşıyoruz. Ayrıca aracın her zamanki gibi hissettirmediği başka alanlar da var. Bu yüzden diğer pistlere kıyasla neyi değiştirebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Açıkçası bu, farklı bir pist düzeni, farklı şartlar var ve asfalt çok kayıyor. Bu yüzden normalden farklı şeyler gerektirebilir."

"Bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor çünkü orta grup çok yakın. Yani 0.2-0.3 saniye yedi sıraya denk geliyor. Yarın için bu zamanı bulmak zorundayız." dedi.

Cumartesi günkü hedefi sorulduğunda Gasly, "Sanırım son beş-altı yarıştır son bölüme kalmayı başarıyorum, ki bu iyi bir şey. Bunu devam ettirmek istiyorum. İkinci seansta 11. sıradaydık ve bu yüzden daha fazla performans bulmamız gerekiyor ve yarın için bazı iyi değişiklikler yapacağımıza eminim. Çünkü her zamanki kadar rekabetçi değiliz. Bu yüzde yarın için biraz daha fazlasını bulmaya çalışacağız." dedi.

Yuki Tsunoda da her iki seansta ilk onun dışında kaldı.

Japon pilot, günü şöyle yorumladı: "Bu pistte ilk kez sürüş yaptım ve eğlenceliydi. Keyif aldım, adeta bir hız treni gibi, yukarıya çıkıp sonra tekrar aşağı iniyorsunuz. Açıkçası güzeldi ve şimdiye kadar iyi gidiyor."

"Bu pist, Imola ve Bahreyn'e kıyasla daha düşük yol tutuşa sahip. Bu yüzden başlangıçta bu yol tutuş seviyesine uyum sağlamakta epey zorlandım. Fakat sonrasında piste nasıl adapte olacağımı öğrendim. Sıralama turları için iyi bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum."

"Kendi açımdan tempomu artırmam ve her şeyi bir araya getirmem gerekiyor. Ayrıca araç ayarlarında özellikle yavaş hızlı virajlarda zorluk yaşadığımızı düşünüyorum. Bu hafta sonu için ana zorluğun bu olduğunu düşünüyorum."

"Bunu sıralama turlarına kadar geliştirmeye çalışacağız ve yarın neler olacağını göreceğiz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images