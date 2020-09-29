Schumacher, F1 fırsatından ötürü çok mutlu

2021'de Alfa Romeo'da yarışacağı düşünülen Mick Schumacher, F1 aracıyla ilk kez bir cuma antrenmanında yer alacak.

Schumacher, bu şansı Eifel Grand Prix'sinde, yani kendi ülkesinde elde edecek.

Genç sürücü, bu fırsattan ötürü Alfa Romeo ve Ferrari'ye teşekkür etti.

Mick Schumacher, "Antrenman turlarına katılma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Formula 1'de ilk kez resmi bir seansa katılıyorum ve bunu Nurburgring'de yapacak olmam her şeyi daha da özel kılıyor."

"Son kez 1.5 yıl önce Bahreyn testlerinde Formula 1 aracını sürmüştüm ve şimdi direksiyona geri dönme fırsatı verdiği için Alfa Romeo ve Ferrari Sürücü Akademisi'ne minnettarım."

"Önümüzdeki on gün boyunca, mümkün olan en iyi işi yapmaya ve hafta sonu boyunca takım için faydalı bilgiler toplamaya çalışacağım." dedi.

Callum Ilott ise Haas aracının direksiyonuna geçecek.

Ilott, “İlk kez bir antrenman seansında piste çıkacağım ve bunu bir Haas kullanarak yapmak gerçek bir ayrıcalık olacak."

"İlk kez 2015'te podyuma çıktığım favori pistlerimden birinde bu şansı yakaladığım için mutluyum. Nürburgring'in büyük bir tarihi var ve orada piste çıkacağım için mutluyum."

"Bu harika fırsat için Haas F1 ve Ferrari Akademisi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten harika. Antrenman turlarını sabırsızlıkla bekliyorum ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi.