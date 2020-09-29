Seidl: "Güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor"

McLaren bu yıl önemli güncellemeler getiren takımlardan bir tanesi ve düzenli olarak her yarışa küçük güncellemeler getirdi.

Takım son olarak Racing Point, Mercedes ve Renault tarafından kullanılan burun tasarımına benzeyen yeni bir konsept denemeye başladı.

Bu konsept Mugello ve Sochi'de denenirken, takım şimdi Nürburgring yarışı için yeni bir taban ve çeşitli parçalar hazırlıyor.

McLaren patronu Andreas Seidl, Lando Norris tarafından test edilen son parçaların, bekledikleri gibi çalıştığını söyledi.

Seidl, “Yeni parçaları olabildiğince erken test etmek istedik. Bu yüzden onları yeni parçalar hazır olur olmaz aşamalı olarak piste getirmeye karar verdik."

"Rüzgar tünelinde ve CFD üzerinde farklı burun konseptlerini test ettikten sonra, araca yerleştirmek adına en uygun yönü seçtik ve buna bağlı kalacağız. Bu sayede verimliliğini gerçekten artıracağız."

"Hızı artırabilmek adına yavaş yavaş bu güncelleme paketinin diğer kısımlarını getirmek istiyoruz."

"Sochi'deki güncellemeler beklediğimiz gibi çalıştı. Elbette önemli bir ilerleme kaydetmedik, ancak yeni parçaların sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıl için de büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bir sonraki adımı Nurburgring'de atacağız ve oraya daha yeni parçalar getireceğiz." dedi.

McLaren şu anda şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.