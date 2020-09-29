Mercedes: "Hamilton, lastik endişeleri nedeniyle erken pit stop yaptı"

Hamilton, Rusya'da lider giderken 16. turda sert lastikler için pite geldi. Takım, Hamilton'ın start antrenmanları nedeniyle 10 sn cezasının olduğunu biliyordu, bunun üzerine onu trafikten minimum etkilenecek şekilde pite gelmesini hesapladı.

Hamilton, hem pit stoptan önce hem de sonrasında pit stop zamanlamasını sorguladı. Hamilton'dan önce sadece Renault pilotu Daniel Ricciardo yumuşak lastiklerden kurtuldu. Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise 10 tur sonra pite geldi.

Shovlin, "Onun aracında sol arka lastik sınırdaydı. Sol arka lastikte çok az kauçuk kalmıştı. Bu yüzden 1 ya da 2 tur daha gidebilirdi."

"Burada pilotların kauçuk bitmeden önce pek yol tutuşu kaybetmediğini fark ettik. Ancak bu yüzden lastik performansı bir anda düşüyordu."

"Aldığı cezayla birlikte, yarıştaki araçların oldukça gerisine düşecekti. Ancak onu erken bir şekilde pit stop yaptırırsak, kendisine karşı erken pit stop yapmış gibi avantaj kazanacaktı. Arka planda bunu düşündük, asıl sebebi buydu."

"O lastiklerde bir ya da iki turu kalmıştı. Ancak daha fazla beklerse, bu sefer orta lastiklere sahip pilotlar ona karşı zaman kazanmaya başlayacaktı. Bu yüzden geçmesi gereken araç sayısını minimize etmeye çalıştık." dedi.

Shovlin, Mercedes'in Rusya'da ana rakibi Red Bull'a karşı performans avantajına sahip olmayı beklemediğini söyledi.

Shovlin, "Piste giderken burada bu kadar hızlı olacağımızı düşünmüyorduk. Bu tam olarak bizim yaptığımıza bağlı olmuyor. Diğerlerinin performansı bunu belirliyor. Aracımız çoğu yerde oldukça iyi çalışıyor."

"Red Bull'un 'Burası Mercedes pisti' dediğini biliyorum. Bu, onların aracına uymadığı için olabilir. Gerçekten neden bu kadar iyi performansa sahip olduğumuzdan emin değiliz. Yarış performansı güçlüydü, Lewis'in sıralamalardaki performansı çok güçlüydü."

"O C5 lastiklerle, en yumuşak lastiklerle iyi bir turu bir araya getirmek, her şeyi doğru aralıkta çalıştırmak kolay değil."

"Valtteri özellikle sıralamalarda çok zorlandı. Pek sorun olmadı çünkü gridde 3. sıra oldukça rekabetçiydi. İkinciliğe eş değer, hatta daha iyiydi. Ancak aracım burada oldukça iyiydi." dedi.