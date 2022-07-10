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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Schumacher: "Art arda iki kez puan almayı beklemiyorduk"

Haas pilotu Mick Schumacher, Avusturya'da aldığı puanların ardından art arda iki hafta sonunda puan almayı beklemediğini, bu yüzden topladığı puanların rahatlamasını sağladığını söyledi.

Abdullah Çelik
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Schumacher: "Art arda iki kez puan almayı beklemiyorduk"
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Formula 1'de ikinci sezonunu geçiren Schumacher için 2022 sezonu pek istediği gibi başlamadı. Büyük kazalar geçiren Schumacher, performans olarak da deneyimli takım arkadaşı Kevin Magnussen'e ayak uyduramıyordu ancak son yarışlarda durum Schumacher'in lehine değişti.

Silverstone'da oldukça güçlü ve sorunsuz bir yarış geçiren Schumacher, yarışın sonunda yedincilik için Max Verstappen'i zorlamış ancak geçememişti. Buna rağmen Schumacher, yarışı 8. sırada tamamlayarak Formula 1'deki ilk puanlarını kazandı.

Schumacher, Avusturya GP hafta sonunda daha da güçlü bir performans sergiledi. Sıralamalarda takım arkadaşı Magnussen'in hemen arkasında 8. olan Schumacher, Sprint yarışında uzun süre puan mücadelesi verdi ancak sonunda Lewis Hamilton'a geçilerek 9. oldu ve puanı kıl payı kaçırdı.

Bugünkü ana yarışa sorunsuz bir başlangıç yapan Schumacher, başlangıçta Hamilton'ı pist üstünde geçerek uzun süre önünde kalmayı başardı. Schumacher, oldukça güçlü performansın ardından yarışı 6. sırada tamamladı. Schumacher böylece Formula 1'deki en iyi sonucunu alırken art arda 2. yarış hafta sonundan puanla ayrıldı.

Yarışın ardından konuşan Schumacher, "Dünden çok daha iyi hissediyorum. Araç içerisinde kendime çok güveniyordum. Açıkçası lastikler umduğumuz kadar uzun süre dayanmadı, bu yüzden iki pit stopa geçtik. Ancak pist üstünde harika performans sergiledik. Yarış hafta sonunun başında bunu istiyorduk ve başardık."

"Düzenli puan kazanmak harika. Şu anda 10 puanımız olmalı, bu oldukça hoş. Silverstone'da 7. olabilseydim 12 puanda olabilirdim. Şaka bir yana, takım için harika sonuç. Bir kez daha iki araçla birden puan aldık, art arda ikinci kez bunu yaptık. Öyle ya da böyle bunu pek beklemiyorduk. Bu yüzden ferahlatıcı bir değişiklik oldu."  dedi.

Uzun süre puan kazanamayan Schumacher, art arda iki kez puanlar almasının rüya gibi olduğunu kabul etti.

Schumacher, "Puanlar çok daha erken gelebilirdi ancak yine de sonunda aracın ve aynı zamanda pilotların potansiyelini göstermiş olduk."

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