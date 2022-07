Wolff: "Ferrari takım emirleri konusunda sıkışmış durumda"

Haberi dinle

Cumartesi günü yapılan Sprint yarışında Max Verstappen, arkasındaki Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz arasında yaşanan ikincilik mücadelesi sayesinde liderlikte nefes alabilmişti.

Ferrari pilotları arasında dördüncü virajda yaşanan yakın mücadele sonucunda Sainz zaman kaybederken, Leclerc önde kalmayı başarmıştı.

Sprint yarışının ardından konuşan Leclerc, Red Bull'u mağlup edip şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorlarsa, takımın bu tür iç savaşları kaldıramayacağını söylemişti.

Wolff, Ferrari'nin pilotlarının yarışmasına izin vererek oldukça iyi karar verdiğini, Mattia Binotto'nun şimdiye kadar aslında çok fazla takım emri verebileceğini söyledi.

Wolff, "Aslında onların yarışmasına izin vererek oldukça iyi karar verdiklerini düşünüyorum. Bu yarıştaki tek eğlence buydu. Bu açıdan izlemesi güzeldi."

"Şimdi, dikkate alınması gereken konu şampiyonluk için savaşırken Verstappen'e karşı mücadele ediyorlarsa bunun dikkate alınması gerektiği. Ancak her durumda, her zaman takım olarak sorumluluğu alırsınız."

"Yarışmalarına izin verirseniz, bu durumda herkes sizi ana rakibinize karşı puan kaybetmekle suçlar. Yarışmalarına izin vermezseniz, sezonun bu aşamasında çok fazla aptalca takım emri uyguladığınızı söylerler."

"Yani kayalar arasında sıkışmış oluyorsunuz. Biz ne yapardık bunu biliyorum... Ancak ne yapacağımızı söyleyemem." dedi.

Binotto, pist üstündeki en hızlı aracın öncelikli olacağını ancak iki pilotun savaşmasını görmekten keyif aldıklarını söyledi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto, "Takım puanlarını maksimize ederken, rakiplerden puan alan pilotlarımızın fırsatlarını en üst düzeye çıkardığımıza eminim. Carlos için rakip Charles, Charles için Carlos olmamalı. İkisi için de Max, Lewis ve diğerleri olmalı."

"Yani biz bu konuya, pist üstündeki en hızlı aracın öncelikli olması şeklinde bakıyoruz. Bunu yaparak, kesinlikle şu anda şampiyonanın bu döneminde yapabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyoruz."

"Şampiyonanın ilerleyen bölümlerinde fırsatların çoğunu değerlendiren iki sürücüden biri olursa, kesinlikle tam öncelik sağlamaya çalışacağız ancak şu anda durum bu değil. Bu yüzden onunla başa çıkmamız gerekiyor."

"Yine de, bu iki sürücünün mücadele ettiğini görmekten mutluyum. Takım emirleri olduğunda, herkes bizi mücadele olması gerektiği konusunda suçluyor. Tam tersi mücadeleye izin verdiğimizde, takım emirleri olması gerektiğini söylüyorlar."

"Yani ne yaparsak yapalım her zaman yanlış yapıyoruz. 20 sene önce Avusturya'da yaşananları hatırlayın, tribünlerde yuhalandığımızı hatırlıyorum. Ben de yarıştaydım. Bu konu her zaman hassastır ve yarıştan sonra her bir kişi, bu durumlarda nasıl baş edilmesi gerektiğini biliyor olur."

"Bir kez daha, takım puanlarını maksimize etmeye çalıştık ve bunun doğru karar olduğundan oldukça eminim." dedi.