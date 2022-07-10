Ricciardo: "Mutlu olmasam da memnunum diyebilirim"

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McLaren pilotu, 11. sıradan başladığı Avusturya GP'de 9. oldu ve bu sonuçla üç yarışın ardından ilk puanını aldı.

Ricciardo, yarışın ardından sonuçtan mutlu olmasa da memnun olduğunu ve sıralamada güçlü olduğu virajlarda bugün iyi olmadığını belirtti.

Ricciardo, "Memnun olduğumu söyleyebilirim, mutlu diyebilecek kadar olmasam da memnunum diyebilirim."

"Muhtemelen neden mutlu değilim diye soracaksınız ve eğer sormayacaksanız da her halükarda cevap vereceğim."

"Dün, özellikle güçlü olduğumu düşündüğüm birkaç viraj vardı ve bugün bu yoktu. Dün aracı istediğim yere getirebildiğim ama bugün yapamadığım bazı yerler vardı. Bu biraz hayal kırıklığı oldu."

"İlk set lastiklerimde startta sol ön lastiği biraz yaktım, ben hatırlamıyorum ama 1. viraja gelirken takım söyledi. Bence bu işe yaradı çünkü pozisyon kazandım ama daha sonrasında lastiği mahvettim ve ilk stintte çok zorlandım."

"Fakat ondan sonrasında bile güçlü yanlarım yine yoktu. Keşke o birkaç ondalık beni Haas'lar ve Lando ile mücadeleye soksaydı ama güçlü olmadığımız bir hafta sonunda bence iki araçla birden puan alarak iyi bir iş yaptık." dedi.

Ricciardo, Silverstone'da aracındaki tutuş eksikliğinden bahsetmişti. Bu sorunları yarışta tecrübe edip etmediği sorulan Avustralyalı şu cevabı verdi: "Bence zorluklar oldukça tutarsız. Rüzgarın ve diğer şeylerin aracı etkilediğini biliyorum ama bir turda 11.2 iken diğer turda 10.5 sn gördüm. Yani 0.5 saniye kazanıyorum ve bir sonraki tür yeniden düşüyorum, çok büyük farklar var."

"Bu yüzden çok tutarsız oluyor ve tutuş çok sınırda. Bu da ne olduğunu anlamayı ve turu geliştirmeyi zor kılıyor. Tempo açısından hâlâ biraz daha fazlasını bulabiliriz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Avusturya GP hafta sonunda bazı taraftarların tacize uğradığı bildirildi ve Ricciardo bu konu hakkında şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bunu yarıştan sonra duydum ve padokta olan birkaç mağdur/taraftar olduğunu duydum. Biz de birkaçının yanına gideceğiz ve onlara sevgilerimizi ileteceğiz."

"Negatiflikten nefret ediyorum, negatif haberler hakkında konuşmayı sevmiyorum ama eğer bunlar oluyorsa, yazık."

"Dün Lewis kaza yaptığında gösterilen sevinç hakkında soru soruldu ve herkes iyi vakit geçirmek, birkaç bira içmek ve biraz serserileşmek için burada ama elbette çoğu şeyin bir sınırı var."

"Elbette taciz bunun yakınından bile geçmiyor ve bu çok yazık, sadece eğlence olması gereken bir şeyin tadını kaçırıyor."

"Bu yüzden mağdurlardan birkaçına gidip yardım etmeye çalışacağız ve onlara biraz sevgilerimizi ileteceğiz. F1'in açıklamasını okudum ama umarım katı olunur."