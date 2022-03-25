Schumacher: "Ana hedefimiz podyuma çıkmak"

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Haas, geçtiğimiz hafta düzenlenen Bahreyn GP'sinin en sürpriz takımıydı. Geçtiğimiz senenin neredeyse tamamını gridin en kötü takımı olarak geçiren, hiçbir araçla hiçbir şekilde rekabete giremeyen Amerikan takımı, 2022 sezonunun ilk yarışında ise gidişatı tersine çevirdi.

Özellikle Kevin Magnussen performansıyla göz doldurdu. Bir sene sonra Formula 1'e dönen Magnussen, sıralamaları 7. sırada bitirirken, yarışta da 5. olmayı başardı. Bu sonuç, Haas'a 2020 Eifel GP'sinden sonra ilk puanlarını getirdi.

Magnussen'in takım arkadaşı Mick Schumacher ise inişli çıkışlı bir hafta sonu geçirdi. Q2'de 12. olarak elenen Schumacher, yarışta da ilk turda Ocon ile yaşadığı temas sonrası sıra kaybetmiş olmasından etkilendi. Buna rağmen, tempo olarak Magnussen'in net şekilde gerisinde görünüyordu.

Schumacher, yine de takımın ortaya çıkardığı işten çok mutlu olduğunu ve daha iyisi için motive olduklarını söylüyor. Alman pilot ayrıca takımın artık daha yüksek hedefleri de olduğunu ekliyor.

Bu sonucun onları daha iyisini yapabilmek için motive edip etmediğine yönelik Schumacher, "Kesinlikle etti. Bu sürekli puan mücadelesi verebilecek bir durumda olduğumuzu, hatta ve hatta bir fırsat yakalamamız durumda çok daha yukarısı için mücadele edebileceğimizi gösteriyor. Bu araca ve şampiyonaya dahil olma şansına sahip olmak harika, takım olarak hep birlikte daha da iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Tahmin ediyorum ki, bu hafta uzun süredir aldığımız en iyi sonucu almış olsak bile bir taraftan da halen mutsuz hissediyoruz, böyle hissetmemiz ise çok daha fazlasını yapabileceğimiz anlamına geliyor. Hayal kırıklığına uğramak ve çok daha büyük hedeflere sahip olmak mükemmel, çünkü bu sizi her yarışta daha da iyisini denemek ve onun da ötesine geçebilmek için motive ediyor. "

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Sadece, kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız, bu beklentileri yeniden gözden geçirmeniz veya yeniden düzenlemeniz gerekiyor."

"Geçen yıl olduğu gibi, eğer beklentilerimiz en kötüsü olacaksa bu yıl için herhangi bir sorunumuz yok gibi, her şey yolunda giderse düzenli olarak 5. olabiliriz.

Schumacher, takımın en büyük hedeflerinin ise podyum olduğunu, yine de bu denli ileride olacaklarını düşünmediklerini de belirtiyor.

Alman pilot, "Ana hedefimiz podyuma çıkmak. Ön grupta işler karıştığında fırsatları değerlendirebilecek kadar yakın olmak istiyoruz, yani evet, podyumda olma şansımız olmadığını söyleyemem. Önümüzde sürprizlere gebe 22 yarış daha var, çılgınca olayların yaşandığı bir hafta sonunun gerçekleşme olasılığı da epey fazla."

"Bence her takım hemen bu denli rekabetçi olmak isterdi, ama bence kimse karşılaşılabilecek potansiyel problemleri gerçekten tahmin etmemişti, aksi takdirde bu sorunlar yaşanmazdı. Bu denli ileride olacağımızı düşünmemiştik, orta grupta olacağımızı düşünüyorduk, ama orta grubun en iyisi olmak oldukça etkileyici bir şey. Takımla çok ama çok gurur duyuyorum. "