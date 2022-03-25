Ferrari sürücüleri, Cidde F1 pist değişikliklerinin yeterince büyük olmadığına inanıyor

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F1 tarihindeki ikinci Suudi Arabistan GP öncesi bariyerler, görüşü artırmak amacıyla pek çok virajda 1.5 metre geriye çekildi.

FIA yarış direktörü Niels Wittich, 27. virajın çıkışının 10.5 metreden 12 metreye genişletildiğini, ayrıca sürücülerin araçlarına büyük hasar vermemeleri için bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendiğini de açıkladı.

Bu değişiklikler, GPDA direktörü George Russell'ın, pistin güvenlik açısından çok eksiği olduğunu söylemesinin ardından yapıldı.

Fakat değişiklikler, perşembe günü Ferrari pilotlarını pek de memnun etmemiş gibi göründü.

Sainz, görüş anlamında hâlâ büyük problemler olduğunu, bu sebeple FIA ile olan iletişimlerini güçlendirmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

İspanyol pilot, "Charles ile bunu konuşuyorduk; duvarları geriye çektiler fakat yarış çizgisi hâlâ duvara yakın olacak."

"Bu, görüşümüzün artmadığı anlamına geliyor ve bana göre FIA ​​ile bu tarz konulardaki ilişkimizi daha sıkı hale getirmemiz gerektiğini de gösteriyor, çünkü doğru yönde atılmış büyük bir adım olmasını bekliyorduk."

"Bunun çok daha iyi olduğunu söyleyemem. Minnacık daha iyi." dedi.

Jeddah Street Circuit last corner detail Photo by: Motorsport Images

Değişikliklerin ardından Suudi Arabistan GP'nin patronu Martin Whitaker, zaten hızlı olan pistin daha da hızlanacağını dile getirmişti.

Bahreyn GP galibi Leclerc de Sainz'la benzer görüşteydi ve daha fazlasını beklediğini kabul etti.

"Doğru yönde atılmış bir adım ancak gördüğüm kadarıyla, özellikle pistin son kısmında yapılanların yeterli olduğunu düşünmüyorum."

"4. virajdan 12. viraja kadar olan ilk kısım, muhtemelen en kritik kısım ve orası pek değişmedi."

Leclerc'e göre yapılan değişiklikler, yarışın kendisini pek etkilemeyecek.

"Tamamen farklı bir durum görmemizi sağlayacak kadar önemli olup olmayacağını bilmiyorum."

"Bir yıldan diğerine durum değişebilir. Kaç tane kaza yaşadığımıza bağlı."

"Ancak yapılan değişikliklerin, geçen yılki şartlarda büyük bir fark yaratacağını sanmıyorum."