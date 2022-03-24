Aston Martin'in 2022'deki zayıf başlangıcın ardından karşılaşacağı zorluklar

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Bu sezon, yeni düzenlemeler orta sıralarda yer alan takımlara ileri yönde bir adım atma fırsatı verdiği için, son birkaç yılda genişlemeden faydalanan Aston Martin'in yeniden önlere dönmesi bekleniyordu.

Ancak Haas ve Alfa Romeo gibi takımların önemli ilerleme işaretleri gösterdiği ve rüya gibi sonuçlar aldığı hafta sonunda Aston tam olarak tökezledi.

Sebastian Vettel'in COVID'e yakalanması ve yedek sürücü Nico Hulkenberg'in son dakikada piste çıkmak zorunda kalması bu duruma yardımcı olmadı. Bir araçta sürekliliğin olmaması gereksiz bir dikkat dağıtıcı durumdu ancak AMR22 ile çok fazla tur atan Lance Stroll'de bile tüm hafta sonu performans eksikliği vardı. Sıralamalarda Hulkenberg ve Stroll sırasıyla 17. ve 19. olurken, pazar akşamı Stroll 12., Hulkenberg ise 17. bitirdi.

Sıkıntı yaşayan McLaren ve Williams'ta olduğu gibi, yeşil arabada çözülebilecek çok fazla potansiyel olabilir ancak bunu bütçe sınırı ve aero test kısıtlamaları dünyasında, 2022 şasisinin ve lastiklerin nasıl etkileşim içerisinde anlama konusunda daha öğrenecek çok şey varken kısa sürede başarmak pek olası durmuyor.

Bahreyn, F1'den 13 yıl ayrı kaldıktan sonra bu ayın başlarında işe başlayan yeni takım patronu Mike Krack için adeta bir ateşle vaftiz gibiydi.

Yarıştan sonra konuşan Krack, "Açıkçası her takımın sorunları var. Yani dürüst olmak gerekirse %100 olmamız gereken yerde değildik. Tüm test seanslarında veya tüm kış testlerinde bu sorunlar etrafında çalışmak zorundaydık. Sanırım bu konuda yalnız değildik. Yani o noktada nerede olduğumuzu gerçekten bilmiyorduk."

"Dün sıralama turlarında ilk kez gerçekleri gördük. Çünkü attığınız turlar, hangi koşullar altında attığınıza, günün hangi saatinde attığınıza, hangi lastiklere sahip olduğunuza, hangi motor modlarını kullandığınıza da bağlıdır. Ne yazık ki olumsuz yönde bir sürpriz oldu." demişti.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Krack, Vettel'in yokluğunun kendilerine pahalıya mal olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Gerçekten buna ihtiyacınızın olmadığı bir noktada geldi çünkü [testten önce] hiç referansımız yoktu ve son anda pilot değiştirmek zorunda kaldık."

"Yani bu size tek bir referans bırakıyor. Tek referans olması her zaman oldukça tehlikelidir. Açıkçası Nico için bu şekilde araca atlamak da zor çünkü test yapmadığı için onun için de bir referans yoktu. Yani biraz karanlıkta kalıyorsunuz. Elbette bunlar yardımcı olmadı ama yine de tüm bunlar bu aracın hızlı olduğu anlamına gelmiyor."

Peki Aston Martin'de ne yanlış gitti ve takım yaşadığı sorunlarını nasıl çözebilir?

Şu anda ana sorun, takımın dalgalanma sorununun üstesinden gelmek için bazı rakiplerinden daha fazla mücadele etmesi oldu. Takım en azından onu aşarak aracı parçalara ayırmayı durdurmanın bir yolunu buldu. Ancak daha fazla yüksek sürüş yüksekliği, AMR22'nin tasarlandığı aralıkta performans göstermediği anlamına geliyor.

Takımın teknik patronu Andrew Green, sıralamaların ardından yaptığı açıklamada sürüş yüksekliğine dikkat çekmiş ve sadece bununla ilgili tavizlerin, diğer performans açıklarının üstesinden gelmeden önce bile, saniyenin dörtte üçüne mal olduğunu belirtmişti.

Krack, "Andrew bunu söylüyorsa haklı ancak başka sorunlar da var. Açıkçası bazı ödünler veriyorsunuz ve bir noktada, daha ne kadar ödün vermeniz gerektiğini sorguluyorsunuz."

“Günün sonunda yapmanız gereken bir seçim var. Her şeyden önce aracı güvenilir bir şekilde çalıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde dalgalanma yaparken yarışamazsınız."

“Bu temel bir tasarım sorunu değil, herkesin yaşadığı bir sorun. Bazı takımların bundan daha çabuk kurtulduğunu, çözümü daha çabuk bulduğunu görebilirsiniz. Diğerleri daha sonra buldu ancak Barselona'daki ilk testle karşılaştırdığınızda, burada sahip olduğumuz dalgalanma seviyesinin temelde hiç olmadığını düşünüyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Tüm takımların karşılaştığı sorunlardan biri, rüzgar tünelindeki hız kısıtlamaları nedeniyle rüzgar tüneli çalışmalarında dalgalanmayı doğru bir şekilde modelleyememeleri oldu. Bu, cuma günleri pistte araştırma yapılması gerektiği anlamına geliyor ancak bu aynı zamanda o yarış hafta sonu için aracı optimize etme konusunda daha az çalışılmasına neden oluyor.

Takım, bu hafta sonundan başlamak üzere bazı yeni parçalara sahip olmayı umuyor ancak fiziksel açıdan onları bu hafta sonu piste çıkarmak pek kolay olmayabilir.

Krack, "Şu anda mücadele ettiğimiz veya karşı karşıya olduğumuz şey bu tür seyahatler. Art arda çift yarış, testleri de sayarsak art arda 3 yarış yapmış olacağız ve ardından Avustralya'ya gideceğiz. Lojistik açıdan bu tür sıkıntılar var. Şu anda Avrupa'da üç veya dört yarış olsaydı, sürekli yeni parçalar getirebilirdik. Bu durum ekstra bir zorluk katıyor."

"Nakliye ve gümrükleri önceden tahmin etmeniz gerekiyor. Oysa Avrupa'da rüzgar tüneline girip ardından parçayı üretebilirsiniz. Bunları üretmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Burada esas olarak tabanlar hakkında konuşuyoruz. Taban ve taban modifikasyonlarının imalatı daha çok zaman alıyor." dedi.

Green, aracın lansmanında AMR22'nin, takımın rakiplerinin daha etkili konseptler bulduğunu ve onları kopyalamak zorunda kaldığını fark etmesi halinde gelişim açısından biraz esneklik düşünülerek tasarlandığını belirtmişti. Buna rağmen önemli bir yön değişikliği yapmak pek kolay olmayacak.

Krack, "Konsept açısından zor olacağını düşünüyorum. Ama bu, bu işi uzun yıllardır yapan bir takım."

"Temel konseptte nerede esnek olmaları gerektiğini biliyorlardı. Böylece onu ayarlayabilirsiniz ve diğer alanlarda belki biraz daha az ödün verme odaklı olabilirsiniz. Bence hâlâ tüm seçeneklerimiz açık." dedi.

Geliştirme yarışındaki bir başka zorluk da takımların sürekli olarak öğrenmesidir. Yeni güncellemeler hazırlanırken bile, daha fazla potansiyele sahip farklı yönler keşfediliyor. Bunu dengelemek zordur.

Krack, "Bu kritik bir şey. Çünkü araba her piste çıktığında yeni bir analiziniz ve yeni bir veri noktanız olur ancak bazen yeni veri noktası düşündüğünüzden farklı bir yönde olur."

"Yani bir yön almış olabilirsiniz ama bazen parçalar yapılmış olsa bile değiştirmeniz gerekebilir. Yani sürekli bir hokkabazlık durumu olur ve doğru kararı alıp almadığınızı sorgularsınız. Çünkü bütçe üst sınırı varken 5 farklı yolda ilerleyemezsiniz."

"Bu açıdan bakıldığında hâlâ küçük bir takım olduğumuzu unutamayız, paralel gelişmeler yürütemeyiz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bir konu ise takımın kontrolünde değil. Bahreyn yarışının daha başlarında Mercedes motoru kullanan takımlar son sıralarda yer alıyordu ve yarışın sonunda da durum değişmedi.

Krack, "Bu, oldukça erken yaptığımız bir gözlemdi. Ancak diğer taraftan Mercedes fabrika takımının bugün üçüncü ve dördüncü bitirdiğini görüyoruz. Bu yüzden, bu güç ünitesiyle de iyi bir iş yapabilirsiniz."

"Ve bence ilk olarak, gözlemlediğiniz şeye çok fazla girmeden önce, uygun bir araç ya da daha hızlı bir araç hazırlamamız gerekiyor. Söylediklerin doğru ama bence rakiplerimiz belki daha büyük bir adım attı ve bu, bizim de yapmamız gereken bir şey." dedi.

Takımın teknik departmanı geçen yıl bu zamanlara göre daha da güçleniyor. Red Bull'un eski üst düzey çalışanı Dan Fallows iki hafta içinde takıma geliyor. Fallows, Red Bull'dan ayrılma sürecinde bekleme dönemine girmeden önce RB18'in nerede olduğuna dair iyi bir fikre sahiptir ancak Krack, asıl meselenin onun getireceği yetenekler olduğunu söylüyor.

Krack, "Bence Dan gibi birine sahip olmak çok büyük katkı sağlayacak. Red Bull hakkındaki bilgisinden dolayı değil, kişiliğinden ve teknik uzmanlığından dolayı böyle düşünüyorum."

"Yani iki hafta içinde gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bunu Red Bull'daki çalışmalarıyla değil, kişiliği ve teknik becerileri nedeniyle söylüyoruz. Bunu ayırt etmemiz gerek." dedi.

Krack'in kendisi için Bahreyn GP hafta sonu, pek isteyeceği türde bir başlangıç ​​değildi ancak tek tesellisi, diğer takımların, özellikle de arkadaşı ve eski Porsche WEC meslektaşı Andreas Seidl tarafından yönetilen McLaren'ın da kendileri gibi sıkıntı yaşıyor olmasıydı.

Seidl, son birkaç yılda McLaren'ı önlere döndürme konusunda harika bir iş çıkardı ve şimdi Krack'in de aynısını yapması gerekiyor.

Krack, "Biraz zaman alacak. Ama takımın çok açık olduğunu söylemeliyim. Daha ilk günden itibaren çok güzel sohbetler ettim, teknik detaylara girdim ki bence bu neler olduğunu anlamanız ve doğru yolu bulabilmemiz için çok önemlidir."

"Şu anda her şeyi hallettiğimi dersem yalan söylemiş olurum. Ama oldukça iyi bir iki hafta olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar olan öğrenme eğrisi düz değil, bunu size söyleyebilirim." dedi.