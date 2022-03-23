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Saward'a göre Rusya GP'nin 2022 takvimindeki yerini Katar alacak

Joe Saward, 2022 takviminde Rusya'dan boşalan yere Katar'ın dahil olacağını iddia etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Saward'a göre Rusya GP'nin 2022 takvimindeki yerini Katar alacak
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2022 Formula 1 sezonunda 23 yarış yapılması planlanıyor ve Rusya Grand Prix'sinin takvimden çıkarılmasının ardından Eylül ayı için bir boşluk oluşmuş durumda.

Bu boşluk için birden fazla ülkenin adı geçti. Örneğin Portimao, Jerez hatta Malezya bunlardan bazılarıydı.

Türkiye ise mantıklı bir seçenek görülmesine rağmen F1'in tercih ettiği seçenek değildi.

Şimdi F1 gazetecisi Joe Saward, Katar'ın Rusya'nın F1 takvimindeki yerini alacağını ve 2022 takvimindeki boşluğu dolduracağını belirtti.

Katar, 2023'ten itibaren zaten F1 takvimine dahil olacaktı. Normalde yarışın bu yıl da yapılması planlanıyordu fakat Dünya Kupası işleri zorlaştırdığı için anlaşmanın 2023'te başlamasına karar verildi.

Yarış Eylül ayında, Dünya Kupası ise Kasım ayında yapılacağı için nispeten birbirlerini etkilememiş olacaklar.

Saward'a göre resmi açıklama yakın bir zamanda yapılacak.

Saward ayrıca Las Vegas'ın 2023 yılında F1 takvimine dahil olacağını ve bu konudaki açıklamanın da yakında yapılacağını belirtti. İddiaya göre anlaşma 2032 yılına kadar sürecek.

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