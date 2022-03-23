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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Formula 1 2022 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (25 - 27 Mart) gerçekleştirilecek olan Suudi Arabistan Grand Prix'si ile devam ediyor. Peki Suudi Arabistan GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Formula 1 2022 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Aylardır beklediğimiz 2022 Formula 1 sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn GP ile start almıştı. Formula 1 heyecanı, bu hafta sonu ara vermeden Suudi Arabistan GP ile devam edecek.

Bahreyn'de Ferrari'nin muhtemelen beklenenden daha güçlü ve kendine emin performans sergileyip Red Bull'un yaşadığı dayanıklılık sorunlarının da yardımıyla 1-2 yapmasının ardından Suudi Arabistan'da neler olacağı büyük merak konusu. Çok hızlı bir cadde pisti formatında olan Cidde pistinde Ferrari'nin gücünü koruyup koruyamayacağını, Red Bull'un dayanıklılık sorunlarını geride bırakıp Ferrari'ye rakip olup olamayacağını, Mercedes'in öndeki bu iki takıma ne kadar yaklaşacağını göreceğiz.

Suudi Arabistan GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, TSi 17:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

2. antrenman seansı aynı gün 20:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 17:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 20:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

Pazar günkü büyük yarış ise 20:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Formula 1 Suudi Arabistan GP Yarış Programı

Formula 1 Suudi Arabistan GP Yarış Programı

Fotoğraf: Motorsport.com Turkey

Cem Bölükbaşı'nın Cidde F2 yarışları saat kaçta, hangi kanalda?

Cidde'de Formula 1 dışında Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği Formula 2 yarışları da yapılacak. Formula 2'de antrenman seansı cuma günü TSi 14:'25'te, sıralama turları 18:25'te başlayacak.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek Sprint Yarışı 15:30'da, Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarış ise 16:55'de başlayacak.

Formula 2 Cidde yarış hafta sonunda tüm seanslar F1TV, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Formula 1 ve Formula 2 yarışlarında bu hafta sonu Amerika'da NASCAR yarışları yapılacak.

Tüm yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Formula 2 Cidde Yarış Programı

2022 Formula 2 Cidde Yarış Programı

Fotoğraf: Motorsport.com Turkey

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