F1 takımları, ağırlık azaltmak için renk düzenlerini sadeleştirdiler

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Takımlar, 2022 araçlarını bir araya getirirken minimum ağırlık sınırına ulaşmak için mücadele ettiler.

F1, her ne kadar bu sezon için minimum ağırlığı 752 kg'dan 795 kg'a çıkarmış olsa da, takımların çoğu bu hedefe yaklaşamadılar.

Bunun sonucunda ise, araç ağırlığını azaltmak adına pahalı bir silahlanma yarışını önlemek için, sezon başlangıcında minimum ağırlığın 798 kg'a çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bu anlaşmaya rağmen bazı takımlar minimum ağırlığa inmekte zorlandılar ve sahip oldukları fazla ağırlığı azaltmak için her alanda incelemeye gittiler.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'sinde araçlara yakından bakıldı ve birçok araçta boya olmayan ve karbon fiber yapıya kadar soyulmuş alanlar olduğu görüldü.

Yarış hafta sonunda, McLaren'ın lansmanda tanıttığı turuncu hava kutusunun siyah olduğu ve Aston Martin'in sidepod'undaki bazı alanlardan boyayı kaldırdığı görüldü.

Aston Martin Racing AMR 22 detail Photo by: Jon Noble

Aston Martin'in teknik başkanı Andy Green, ağırlık tasarrufundan edilen kazanç küçük olsa da yardımcı olacak her şeyi yaptıklarını söyledi.

Green, "Ağırlık büyük bir problem."

"Araçlar düzenlemeler gereği ağır ve sınıra inmek zor."

"Baştan sonra tüm aracı inceledik ve uygun yerlerden boyayı kaldırdık. Sanırım yaklaşık 350 gram kazandık." dedi.

Ağırlığı azaltmak, özellikle aracında gelişim yapmayı planlayan ön grup takımlar için bile bir problem.

Mercedes, takımının ve Red Bull'un şu anda griddeki en ağır araçlar olduğunu söyledi.

Takım patronu Toto Wolff, "Eğer bir tahminde bulunacaksam, Red Bull'un ve bizim en ağır araçlar olduğumuzu söyleyebilirim. Daha sonra sınırda olan ve biraz üzerinde olanlar var."

"Bu tur zamanı açısından oldukça avantajlı veya dezavantajlı. Bu konuda akıllı davranmak gerekiyor. Bazıları hafif olmayı seçti ve şu an bundan fayda sağlıyorlar. Bizim açımızdan, gelişim için ve çok ağır olan parçaları azaltmak için kesinlikle imkan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan, "Bu araçları ağırlık sınırının altına indirmek zor. Araçlar, özellikle başlangıçta ne kadar çok gelişirse kilo alma olasılıkları o kadar artacak."

"O zaman onları tekrar daha hafif hale getirmek için çaba göstermek gerekecek. Hepimiz ağırlığın artmaması için savaş veriyoruz. Diğerlerine kıyasla nasıl durumda olduğumuzu FIA'ya sormanız lazım ama bence herkes bu savaşı veriyor." dedi.