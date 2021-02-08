Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

Mattia Binotto bu riski almayı göze almış durumda. 2022’de Ferrari, eski makus talihini yenebilmek adına, yer efektli tek koltuklu aracına inovatif çözümlerle tasarlanmış bir güç ünitesi yerleştirecek ve böylece tekrardan motor üreticileri arasında liderliği yakalamaya çalışacak.

Maranello’dan gelen dedikodulara göre bu çok cesurca bir hareket çünkü gelecek senenin aracında tamamen yeni bir süperşarj dizilimi olacak ve bu hayli riskli bir girişim.

Yeni teknik regülasyonlarla birlikte güç ünitesinin gelişiminden sorumlu olan Wolf Zimmerman, süperşarjı turboşarjdan ayırmayı ve böylece Mercedes’in 2014’ten beri yaptığı tasarımı devam ettirmeyi planlıyor. Yeni motorda süperşarj 6 silindirli motorun önünde şasi tarafında olacak, turboşarj ise arka tarafta yer alacak. Şimdiki araçta ise her ikisi de vites kutusu yönünde birlikte bulunuyor.

Elbette regülasyonlar ışığında her 2 parça da bir şaftla birleştirilecek; bu yöntem önce Mercedes sonrasında da Honda tarafından adapte edilmişti.

Fakat Ferrari sadece motor mimarisini kopyalamış olmayacak, yeni bir çözüm de bulmaya çalışacak. Maranello merkezli ekip, kompresörü motorun hava filtresi kutusuna yerleştirebilmeyi ve intercooler için yeni bir yer ayarlamayı planlıyor.

Dolayısıyla Scuderia’nın mühendisleri bu sıra dışı tasarımla, farklı motor hızlarında doğru gücü elde edip motordaki değişken geometri boynuzu sisteminden kurtulmayı hedefliyor.

Bu zorlu hedefin amacı diğer takımlar kadar güçlü bir motor elde ederken, aerodinami departmanının da işini kolaylaştıracak bir güç ünitesi paketlemesi elde etmek ve böylece SF1000’in en büyük problemlerinden olan sürüklenmeyi kısıtlamak olacak.

Kısacası Ferrari motorun üst kısmını küçülterek ciddi manada ağırlıktan da kurtulmayı hedefliyor. Bu, dayanıklılık açısından alınan risk sebebiyle daha önce Formula 1’de hiç denenmemiş bir şey ve tamamen yeni bir çözüm olduğundan geliştirilmesi ve doğru ayarların tutturulması biraz zaman alacak.

Enrico Gualtieri’nin liderliğindeki çalışma grubunda, SF21’deki motorun devamı olacak şekilde daha geleneksel bir güç ünitesi kullanmak isteyen mühendisler de mevcut fakat zamanlarının sınırlı olması ve özellikle getirilen bütçe kısıtlaması sebebiyle, ekip tek bir yönde gelişim gösterebilecek.

2022 güç ünitelerinin sene içinde gelişim göstermesi dondurulabileceği ve böylelikle şampiyona şansı da riske girebileceği için, bu riskli tercihi yapan Mattia Binotto’ya da hakkını vermemiz gerek.

Maranello’nun risk almayı tercih ettiği açıkça ortada fakat Ferrari Mercedes’i tekrardan şampiyona şansı için zorlamak istiyorsa, Formula 1’de gelecekte standart hale gelebilecek inovatif uygulamalara öncülük yapmaya devam etmeli

Padoktaki konuşmalara göre Ferrari’nin yarış departmanında son yıllarda çok fazla muhafazakar tercihlerde bulunuyor, dolayısıyla bu sözlere bir son vermek isteyen Scuderia; yıllardır birlikte çalıştıkları Avusturyalı AvL markasıyla bu konseptin tasarımı için yeniden bir araya geldi.