Sauber, yeni sürücü akademisi pilotlarını açıkladı

Alfa Romeo'nun F1 takımını yöneten Sauber, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Robert Kubica ve Sergio Perez gibi sürücülerin gelişiminde pay sahibi olan ekiplerden bir tanesi.

Takım, 2019'a kadar genç takımını yönetmesi için Charouz Racing System ile çalışıyordu ancak geçen sezonun sonunda yapılan anlaşmanın ardından Sauber, artık kendi ekibini yönetiyor.

Sauber Akademisi, Alfa Romeo Racing takımı patronu Frederic Vasseur ve sportif direktör Beat Zehnder tarafından denetlenecek ve destek alacak.

Vasseur, “Genç yeteneklere yatırım yapmak her zaman Sauber Motorsport’un yarış felsefesinin önemli bir parçası oldu."

“Akademimiz, geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmayı ve kariyerleri boyunca onlara rehberlik etmeyi amaçlayan ve onlara motor sporları dünyasında başarılı olmak için gerekli araçları, eğitimi ve kaynakları sağlayan son projemiz." dedi.

Akademinin lansmanında, bu yıl ART Grand Prix ile FIA ​​F3'te yarışacak olan 2019 ADAC F4 şampiyonu Pourchaire de dahil olmak üzere dört isim açıklandı.

Pourchaire, “Sauber Akademisi'nin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Sporun en tarihi takımlarından biriyle çalışmak benim gerçekten süper bir şans."

“ART Grand Prix ile katılacağım 2020 FIA F3 sezonunda gridin en genç sürücüsü olacağım ve alacağım bu destek, galibiyet hedefime ulaşmak için çok önemli olacak.” dedi.

Pourchaire'a ek olarak çifte dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin oğlu olan 13 yaşındaki Fittipaldi Jr. da akademiye katıldı. Bu yıl Sauber Karting Takımı ile OK-J karting şampiyonasında yarışacak.

Fittipaldi Jr, “Son derece yetenekli üç sürücü ile birlikte Sauber Akademisi tarafından seçildiğim için gururluyum." dedi.

Fittipaldi Sr. ise, “Emmo Jr.'ın Sauber Akademisi tarafından seçillmesinden ötürü kendisi adına çok mutlu oldum. Emmo Jr., F1 pilotu olma hayalini geliştirebilmek adına güçlü bir temel inşa ediyor."

“Frederic Vasseur ve Beat Zehnder'i yıllardır tanıyorum. Uzmanlıkları Emmo Jr.'a hem pistte ve hem de pist dışında başarılı olması adına rehberlik edeceklerine eminim." dedi.

Ayrıca Dexter Patterson ve Petr Ptacek de akademide yer alıyor.