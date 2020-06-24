McLaren, Bahreyn'in ulusal bankasından kredi almaya hazırlanıyor

Şirket, gerekli olan yeniden finansmanın en azından ilk aşamasını, McLaren ile mülkiyetini paylaştığı 'samimi' bir kuruluştan alabilecek.

Bahreyn'in egemen varlık kaynağı olan NBB'nin %44'lük kısmı ve McLaren'in %56'lık kısmı Mumtalakat Holding Şirketi'ne ait. İki taraf arasında yapılacak olan bir kredi anlaşması, finansal piyasalarda mevcut olan kredilerden daha uygun olacaktır.

Mahkemedeki belgelere göre McLaren'in 280 milyon pound civarında paraya ihtiyacı var ve COVID-19 krizinin etkisi şirkete büyük zarar verdiği için Temmuz ayı ortasına kadar yeni bir fon gerekiyor.

McLaren Holdings, mortgagelar ve satışlar aracılığıyla Woking'de bulunan mülklerini ve tarihi araç koleksiyonu için yasal işlemler başlattı.

Şirketin, hem mülklerini hem de araç koleksiyonunu kullanmak gibi, krizi yönetmek için birkaç opsiyonu var. Ancak şu ana kadar yapılan tüm hamleler, kendi güvenliğini sağlamak isteyen bir takım hissedarlar tarafından engellendi.

Kendilerinin önerileri ise McLaren'e bir kredi sağlamak, ancak ortaya koydukları koşullar, şirketin kabul edemeyeceği koşullar.

McLaren, hissedarlarının "Diğer alacaklıları ve paydaşları üzerindeki etkisine bakılmaksızın, Grubun alternatif finansman tekliflerini (kendileri tarafından dikte edilen şartlarda) kabul etmekten başka seçeneği olmadıkları bir durum yaratmaya çalışmakta" olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz hafta ise jüri üyelerinden biri, bu davanın İngiliz mahkemelerinde hızlı bir şekilde görülmesini kabul etti ve davanın 2 Temmuz'da başlaması bekleniyor. McLaren ise varlıklarının üzerindeki ipoteği kaldırıp kendi planını devreye sokmak istiyor.

İlk defa Sky News tarafından atılan NBB kredi fikri, kısa vadede gerçekleşebilir ve bununla beraber herhangi bir adli işleme gerek kalmayabilir.

Bilindiği kadarıyla, Bahreyn ile kurulan bağlantıların, mülkler ve tarihi araçlar üzerinde bir etkisi olmayacak ve böylece şirket, bu varlıkları güvenlik amacıyla elinde tutabilecek.

McLaren sözcülerinden bir tanesi ise, son gelişmeler konusunda yorum yapmayı reddetti.