Renault: "F1'in Pirelli'ye yardım için yere basma gücünü azaltması doğru bir adım"

Geçen sene 2020 için planlanan lastiklerin kullanılmasının reddedilmesinin ardından Pirelli, bu sene geçen seneki lastikleri kullanmaya devam edecek. Aynı lastikler, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni kuralların 2022'ye ertelenmesinin ardından gelecek sene de kullanılacak.

Lastiklerin 2021'de de kullanılması için sürekli artan yere basma gücü seviyesini azaltmak adına kurallarda değişiklik yapıldı. Bu sayede, gelecek senenin başında yere basma gücü oranlarında bir miktar azalma olması bekleniyor.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Biz de motor tedarikçisi olduk. Bu açıdan F1'de tedarikçi olmanın zorluklarını biliyorum."

"Çok fazla beklenti oluyor, bu yüzden büyük bir görev. Kurallar açıklanırken istikrar olmalı ve yeterli zaman verilmesi konusunda biraz daha iyi iş çıkarılmalı. Bu sayede Pirelli'ye istediğimiz ürünü geliştirmeleri konusunda doğru fırsatı vermiş oluruz."

"Bu seneyi dikkate alırsak, koşulları unutmamamız lazım. Gelecek sene 18 inç lastiklere geçmemiz gerekiyordu ancak Avustralya'dan dönüşte kuralları bir sene erteleme kararı aldık. Her zaman aldığımız kararların sonuçlarına da bakmamız lazım."

"O kararı almamızın ardından, araçlarımızı en azından kısa süreliğine de olsa onların ürününe göre ayarlamaya çalışmamız mantıklı." dedi.

Abiteboul, 2020 Formula 1 sezonunda da Pirelli için beklenen yere basma gücü seviyelerini açıklamanın önemli olacağını söyledi.

Abiteboul, "Orta vadede, özellikle 2022 için araçlarımıza uygun ürünlerin üretilmesini sağlamalıyız. Bunun için doğru tahminlerde bulunmalıyız."

"Bazen F1'de genel olarak bakarsak tahminlerimizin üzerinde sonuçlar çıkabiliyor. Son 12 ay içerisinde, ön kanatları basitleştirmemiz gibi kural değişikliklerine rağmen aerodinamik açıdan kaydedilen gelişme oranı herkesi şaşırttı."

"Pirelli gibi bir tedarikçi için sürekli hareket halinde bir hedef olan spordan bahsediyoruz. Bu konuda takdiri hak ediyorlar. Bununla birlikte, 2022'de ihtiyacımız olan ürünün mükemmel bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmalıyız." dedi.