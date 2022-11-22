Salı günkü lastik testi takımlar için ne anlam ifade ediyor?

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Bu seans aynı zamanda mevcut C1 ve C2 hamurlarının arasında yer alan yeni sert hamurun da normal bir şekilde test edilebildiği ilk seans olacak.

Takımlar, biri mevcut pilotlar için, diğeri de ikiden az yarışa çıkmış çaylak pilotlar için olmak üzere ikişer araç kullanacak. Testte sadece 2023 lastiklerinin kullanılacak olması, bazıları gelecek sezon yarış koltuğuna oturacak olan gençlerin önemli bir rol oynamasının beklendiği anlamına geliyor.

Pirelli bu sezon ABD ve Meksika'da iki lastik testi düzenledi, ancak bu seanslarda bazı sürücüler Abu Dhabi testlerindeki lastikleri kullanırken, diğerleri ise henüz son halini almamış deneysel lastikleri tercih etti, dolayısıyla verilerin ne kadar sağlıklı olduğu bilinmiyor.

Testten önce lastikler iki saat boyunca 70 derecede ısıtılacak, böylece 2023 düzenlemelerine de uyum sağlanacak.

Testte lastik dağılımı ise şu şekilde:

Mevcut pilotlar- 10 set: 1 C1, 1 C2, 3 C3, 3 C4, 2 C5.

Çaylak sürücüler- 8 set: 2 C3, 4 C4, 2 C5.

Motorsport.com'a konuşan Pirelli baş mühendisi Simone Berra, "Lastik dağılımına FIA ile birlikte karar verildi."

"Bu yüzden sadece birer set C1 ve C2 olacak, bu piste daha uygun oldukları için ağırlıklı olarak C3, C4 ve C5 kullanılacak."

"Amaç genç pilotların daha yumuşak hamurlar üzerinde daha fazla çalışabilmeleri ve araca rahat bir şekilde güvenebilmeleri." dedi.

McLaren Pirelli tyres and wheels Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Yeni lastiklerin yapısı hakkında da konuşan Berra, gelecek sene beş yerine altı hamur olacağını ve en sert hamurun "C0" olarak adlandırılacağını doğruladı.

Berra, "2023 lastikleri hem ön hem de arka aksta, özellikle de ön tarafta yapı açısından farklı. Ön aksın bütünlüğünü iyileştirmek ve şu anda sahip olduğumuz ön aks basınç seviyesini biraz azaltmak için yapı üzerinde çok çalıştık."

"C1'in yeni bir versiyonuna sahibiz. Yani C1 artık mevcut C1 değil, eski C1'e kıyasla daha fazla yol tutuşu sağlamasını beklediğimiz. C1'de yol tutuşun biraz eksik olduğuna dair geri bildirimler aldık."

"Mevcut C1 önümüzdeki yıl C0 ismini alacak. Dolayısıyla, gelecek yıl altı bileşene sahip olacağız; C0, yeni C1 ve diğerleri."

"C0 yalnızca en stresli pistlerde kullanılacak, bu pistlerin Silverstone, Suzuka ve Katar olmasını bekliyoruz." dedi.

Lastik sıcaklıklarının 70 dereceye yükseltilmesi kararını yorumlayan Berra,"Lastik yapısına çok odaklandık çünkü bu yılki gelişimin ana hedefi buydu. Bu nedenle diğer alanlarda gelişim kat edemedik ve 50 derece hedefine ulaşamadık.

"Bu konuda pilotların ve FIA'nın geri bildirimlerine başvurduk, sonuç olarak en iyi çözümün 70 derece seviyesini korumak olduğuna karar verildi."

Medium tyres Photo by: Erik Junius

Pirelli ayrıca 2023 araçlarının lansmanlarından önce 2022 araçlarıyla da test yapmayı planlıyor. Paul Ricard ve Fiorano'da gerçekleşecek testler genel olarak ıslak zemin lastiklerine odaklanacak, Portimao'da ise kuru zemin lastikleriyle testler yapılacak.

Ferrari, Aston Martin ve AlphaTauri'nin testlere katılacağı kesinleşmiş durumda, Mercedes'in de aynı şekilde katılım göstermesi bekleniyor.

Berra, "Tüm takımlar katılmasa da bazı testlerimiz olacak. Takımlara müsaitlik durumlarını sorduk ve bazıları cevap verdi.

"Ağırlıklı olarak geçiş lastikleri ve yoğun yağmur lastikleri üzerinde çalışacağız, nitekim havaların soğuduğu düşünülürse en iyi fırsat bu." dedi.