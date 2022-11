More Than Equal, kadınlara 10 yıl içinde F1'e girme şansı sunmayı hedefliyor

Haberi dinle

Motor sporları sürekli gelişiyor ve bu spor, erkeklerin ve kadınların eşit şartlarda birbirleriyle rekabet edebilecekleri birkaç spordan biri. Bugün, kadınlar yarış dünyasında daha görünür hale geldi, ancak karşılaştıkları zorluklar, yarışların en üst kademelerinde rekabet etmelerini engellemeye devam ediyor.

Bilinen kadın sürücüler olarak Amerika'da NASCAR'ın Xfinity serisinde Natalie Decker; Truck serisinde Jennifer Jo Cobb, Hailie Deegan ve Jessica Friesen; IndyCar'da ise Tatiana Calderon ve Simona de Silvestro var.

WEC, Le Mans 24 Saat yarışı da dahil olmak üzere normal sezonda yarışan, tamamı kadınlardan oluşan bir Iron Dames takımına sahipti ve bu sezon F1'de kadın sürücüler yalnızca geliştirme sürücüsü rollerinde temsil edildi: Aston Martin ile Jessica Hawkins ve Williams Racing ile Jamie Chadwick.

Motor sporları bir bütün olarak kadın sürücülerle ilerleme kaydetmeye devam ederken, zirve olarak kabul edilen F1 Dünya Şampiyonasında yarışan bir kadın sürücü yok. Kadınlar şu anda çeşitli yarış serilerinde birçok yüksek profilli rolü üstleniyor. Bunlar arasında stratejistler, pit ekibi üyeleri, mühendisler, takım sahipleri, basın görevlileri ve daha fazlası var. Ancak sürüş açısından bakıldığında, kadınlar sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Kadınlar, erkeklerle aynı pozisyonlarda başarılı olabileceklerini sürekli olarak kanıtlıyorlar, ancak yine de F1'de koltuk bulamıyorlar. Seriler, motor sporları endüstrisinde teknoloji ve yenilik açısından öncülük ediyor, ancak kadın sürücülere erişim eksikliği nedeniyle motor sporları geride kaldı ve bu da onların gridde kalıcı bir yer edinememesine neden oldu. Yakın gelecekte bu durumun değişeceği pek düşünülmüyor ancak kadınlara ve genç kızlara daha alt kategorilerde geçirdikleri süre boyunca destek sağlamak çok önemli.

More Than Equal [Eşitlikten Daha Fazlası] girişimi, genç kızların ve kadınların F1'de rekabet etmesini engelleyen durumları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak ve destek sağlamak için özel bir program aracılığıyla önümüzdeki 10 yıl içinde F1'deki kadın sürücü sayısını arttırmaya çalışıyor.

W Serisi ise, kadınlara eşit olarak rekabet edebilecekleri bir şampiyonluk sunarak motor sporlarında kadınlara yönelik fırsat eksikliği için oluşturuldu. W Serisi ayrıca üçüncü sezonunda bir dönüm noktasına ulaştı ve 2022'deki Silverstone yarışında bir milyon İngiliz seyircisine ulaştı. Bu aynı zamanda, 2014'ten beri ilk defa F1 dışında bir motor sporları etkinliğinin bu kadar izleyiciye sahip olması demekti.

Kadın sürücülerin yarıştığını görme talebi büyüdüğüne göre, bunları motor sporlarının zirvesinde de görmenin zamanı gelmedi mi?

Daha da önemlisi, yarış tutkunlarının -özellikle de kadınların- pistte temsil edildiğini hissetmeleri ve kişisel olarak örnek alabilecekleri rol modellerine sahip olmaları gerekebilir.

Motor sporları, karting'in ilk aşamalarından F1 gibi en üst düzey yarış serilerine tırmanmak ve rekabet etmek için büyük miktarda bütçe gerektiren pahalı bir spordur.

Kadın sürücülerin yarış kariyerleri boyunca karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri, finansman eksikliği ve uzun vadeli sponsorlar bulmaktır. Bu durum erkek sürücüler için de mevcut olsa da, çifte standartla yüzleşmek ve bir yarış sürücüsünün nasıl olması gerektiğine dair algılarının üstesinden gelmek zorunda olan kadın sürücüler için daha büyük bir endişe kaynağı.

Uygun mali destek ve sponsorlar olmadan, kadın sürücülerin genellikle kaliteli ekipmana, programlara, fiziksel eğitime ve en iyi araçlara erişimi engelleniyor ve bu da onları erkek sürücülere kıyasla daha dezavantajlı hale getiriyor.

More Than Equal, bir kadın sürücünün yalnızca F1'de yarışmakla kalmayıp aynı zamanda Dünya Şampiyonu olmasını hedefliyor. Eski F1 sürücüsü David Coulthard ve girişimci Karel Komarek tarafından kurulan girişim, kadınların motor sporlarına girmesini ve devam etmesini engelleyen durumları ortadan kaldırmak için çalışmak istiyor.

Girls on Track [Pistteki Kadınlar], FIA WIM (Motor Sporları Kadınlar Komisyonu) ve diğer çeşitli organizasyonlar gibi girişimlerle motor sporları endüstrisi, tüm yarış serilerinde daha fazla kadın sürücünün rekabet etmesi için uğraşmaya devam ediyor. Girls on Track ve FIA WIM, genç kızlara ve kadınlara yarış kariyerlerinde destek sağlarken, More Than Equal gibi bir organizasyon; yalnızca F1'e odaklandığı için en üst düzeyde rekabet etmek isteyen kadın sürücüler için oldukça önemlidir.

Coulthard More Than Equal girişiminin, dünyanın her yerindeki yarış sürücüsü olmak isteyen genç kızların F1'e girmelerine yardımcı olmak için gereken kaynakları sağlayacak bir destek sistemi oluşturabileceğine inanıyor. Her şeyden önce More Than Equal; genç kızlara yarış kariyerlerinin başlangıcında erkeklerle aynı fırsatları ve desteği sağlamaya çalışacak, böylece 10 yıl içinde F1'e girme hedefine ulaşma fırsatları olacak.

Şu anda F1'e giden yol, kadın sürücüler için belirsizliklerle dolu göz korkutucu bir yol gibi görünüyor, ancak More Than Equal gibi girişimler ile umut verici bir yola dönüşebilir. Yarış kariyerleri boyunca sağlanan uygun destek ve mali destekle kadın sürücüler, F1'in önündeki engelleri aşmaya bir adım daha yaklaşıyor.