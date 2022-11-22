Alonso, Gasly ve Piastri yeni takımlarıyla ilk testine başladı

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Takımlar Salı günü sabah 08:00'den akşam 17:00'ye yapılacak test için Yas Marina'da kaldılar ve seans başlar başlamaz da piste çıkılar.

İki kez dünya şampiyonu ve yeni Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler bu testte ilk kez yeni takımlarıyla çalışma fırsatı buldular.

Salı sabahı piste çıkan ilk sürücü olan Alonso olurken, Alpine ile olan mevcut anlaşmaları nedeniyle siyah bir tulum, kamuflajlı bir kask ve sponsorsuz bir araç kullandı.

Yeni McLaren pilotu Oscar Piastri, uzun süren görüşmelerin ardından nihayet test izni aldı ve bugün erken saatlerde MCL36 ile piste çıktı.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Test için yeni takımına katılan bir diğer sürücü de, Alpine ile sürüş yapmasına izin verilen ve gün boyunca yine sponsorsuz bir tulumla sürüş yapacak Pierre Gasly oldu. AlphaTauri ise Nyck de Vries için Mercedes ile anlaşma yapmıştı ve bugün piste çıktı.

Nico Hulkenberg, yeni takımı Haas'la piste çıktı ve gelecek yılki dönüşü için hazırlıklara başladı.

Bugün ilk F1 testine çıkan tek sürücü, Mercedes W13 ile genç sürücü testine katılan Frederic Vesti olacak.

Tüm takımlar iki araçla sürüş yapıyor. Bunlardan birisinde yarış pilotları tüm gün çalışırken, ikinci araçta üçten fazla F1 yarışına çıkmamış isimler piste çıkıyor.

F1 Abu Dhabi sezon sonu testi sürücü kadroları:

Red Bull: Sergio Perez (Sabah), Max Verstappen (Ö. Sonra) - Liam Lawson

Ferrari: Charles Leclerc (Sabah), Carlos Sainz (Ö. Sonra) - Robert Shwartzman

Mercedes: George Russell (Sabah), (Ö. Sonra) - Frederik Vesti

Alpine: Pierre Gasly - Jack Doohan

McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Theo Pourchaire

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll (Gün sonunda) - Felipe Drugovich

Haas: Nico Hulkenberg - Pietro Fittipaldi

AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

Nico Hulkenberg, Haas, VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 1 / 8 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 2 / 8 Fotoğraf: Motorsport.com Photos Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 3 / 8 Fotoğraf: Motorsport.com Photos Oscar Piastri, McLaren 4 / 8 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Frederik Vesti, Mercedes 5 / 8 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Frederik Vesti, Mercedes 6 / 8 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Frederik Vesti, Mercedes 7 / 8 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 8 / 8 Fotoğraf: Motorsport.com Photos