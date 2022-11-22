Alonso, Gasly ve Piastri yeni takımlarıyla ilk testine başladı
Fernando Alonso, Pierre Gasly ve Oscar Piastri, Abu Dhabi'deki sezon sezonu testlerinin başlamasıyla ilk testlerini salı günü yaptılar.
Takımlar Salı günü sabah 08:00'den akşam 17:00'ye yapılacak test için Yas Marina'da kaldılar ve seans başlar başlamaz da piste çıkılar.
İki kez dünya şampiyonu ve yeni Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler bu testte ilk kez yeni takımlarıyla çalışma fırsatı buldular.
Salı sabahı piste çıkan ilk sürücü olan Alonso olurken, Alpine ile olan mevcut anlaşmaları nedeniyle siyah bir tulum, kamuflajlı bir kask ve sponsorsuz bir araç kullandı.
Yeni McLaren pilotu Oscar Piastri, uzun süren görüşmelerin ardından nihayet test izni aldı ve bugün erken saatlerde MCL36 ile piste çıktı.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Test için yeni takımına katılan bir diğer sürücü de, Alpine ile sürüş yapmasına izin verilen ve gün boyunca yine sponsorsuz bir tulumla sürüş yapacak Pierre Gasly oldu. AlphaTauri ise Nyck de Vries için Mercedes ile anlaşma yapmıştı ve bugün piste çıktı.
Nico Hulkenberg, yeni takımı Haas'la piste çıktı ve gelecek yılki dönüşü için hazırlıklara başladı.
Bugün ilk F1 testine çıkan tek sürücü, Mercedes W13 ile genç sürücü testine katılan Frederic Vesti olacak.
Tüm takımlar iki araçla sürüş yapıyor. Bunlardan birisinde yarış pilotları tüm gün çalışırken, ikinci araçta üçten fazla F1 yarışına çıkmamış isimler piste çıkıyor.
F1 Abu Dhabi sezon sonu testi sürücü kadroları:
Red Bull: Sergio Perez (Sabah), Max Verstappen (Ö. Sonra) - Liam Lawson
Ferrari: Charles Leclerc (Sabah), Carlos Sainz (Ö. Sonra) - Robert Shwartzman
Mercedes: George Russell (Sabah), (Ö. Sonra) - Frederik Vesti
Alpine: Pierre Gasly - Jack Doohan
McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Theo Pourchaire
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll (Gün sonunda) - Felipe Drugovich
Haas: Nico Hulkenberg - Pietro Fittipaldi
AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
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