Sainz: "Sıralamalarda Q1'deki delta zamanlarının gösterilmesi sinir bozucuydu"

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Silverstone'daki sıralamaların 3 seansı da yağmurluydu ve pilotlar seansların tamamında geçiş lastiklerini kullandılar. Ancak ilk seansın sonunda yağmurun durmasıyla dereceler iyileşirken, diğer seanslarda yağmur yeniden başlayınca dereceler yavaşladı.

Bunun sonucunda Q2 ve Q3'e geçen pilotlara direksiyondaki ekranda ilk seanstaki hızlı sektör zamanları gösterildi.

Kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Sainz, birinci seansta dördüncü hızlı isimdi ve derecesi 1:40.190'dı. Ancak Sainz'ın Q3'teki pole derecesi 1:40.983 oldu.

Bu yüzden son seansa geçen pilotlara ekranlarında eski dereceleri gösterildiği için, pilotlar aslında ne kadar rekabetçi olduklarını göremediler.

Sıralamalarda ilk 3 sırada yer alan Sainz, Max Verstappen ve Charles Leclerc, basın toplantısında bu soruna değindiler ve şikayetlerini dile getirdiler.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sainz, "Q3'te piste çıktığımda en hızlı turum Q1'dendi. Bu yüzden referans derecesi olarak Q1'deki derece görünüyordu."

"Açıkçası birinci seansta pist daha kuruydu ya da son seansa göre daha az ıslaktı. Bu durum beni daha doğrusu hepimizi aşırı kızdırdı çünkü kendi performansımızın 3 sn gerisinde olduğumuzu görüyorduk."

"Bir noktada düzlüğe geldiğimde mühendisime direksiyondaki delta zamanını nasıl sıfırlayabileceğimi sordum çünkü bu yüzden aşırı kızgındım ve hayal kırıklığı yaşıyordum."

"Düğmelerle oynayarak sıfırladık ve o noktadan sonra ekranıma bakarak derecemi iyileştirdim. Bunun yardımı oldu." dedi.

Verstappen, "Delta derecem Q1'dendi. Son turumda ona yaklaşıyordum ancak yine de her zaman artı tarafındaydım."

"Bir noktadan sonra nerede zaman kaybettiğinizi anlıyorsunuz. Ancak genel olarak, o seansta pist üstünde çok fazla su vardı. Birkaç santimetre sağa yada sola giderseniz, normalden daha genişe çıkabiliyordunuz."

"Büyük bir an yaşadım. Bu yüzden Q1'e göre çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu." dedi.