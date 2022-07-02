Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"

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Carlos Sainz, son turunda sarı bayraklara takılan Max Verstappen'i 0.072 saniye farkla geçerek F1'deki ilk pole pozisyonuna Silverstone'da uzandı.

Verstappen'in yavaşlamasına neden olan sarı bayraklar, Leclerc'in spini nedeniyle çıkmışlardı. Leclerc, Chapel Virajı'nın çıkışında bir su birikintisine değmesinin ardından aracı kaybetti ve 360 derece dönerek yoluna devam etti.

Leclerc, Sainz'ın yarışı kazanması durumunda "çok mutlu olacağını" söylese de takım olarak duble yapmalarının öncelikleri olduğunu belirtti.

Yaptığı hatadan dolayı bugün pole'ü hak etmediğini dile getiren Leclerc, yarış hakkında şunları ise söyledi: "Eğer yarın Carlos yarışı kazanırsa tabii ki çok mutlu olurum ancak kendimin de yarışı kazanmak istediğini saklamayacağım."

"Bence en önemli şey, takım olarak 1-2 yapmamız. Hangi pilotun önde olduğu önemli değil. Eğer araçlar arasında stratejik oyunlar oynayabilecek durumda olursak, bu oyunları oynayacağımızdan eminim."

"Araçta rahat hissediyorum, yarını bekleyip görelim."

Sainz, ikinci antrenman seansında yakaladığı araç dengesini bulmayı hedeflediği yarışta, Leclerc'le birlikte çalışacaklarını söyledi.

Stowe Virajı öncesinde bataryası bittiği ve deltası yanlış zamanı gösterdiği için pole pozisyonuna şaşıran Sainz, yarın Red Bull pilotlarını yenmek için birlikte çalışmaları gerektiği görüşünde.

Sainz, "Charles'a katılıyorum. Bütün sezon yaptığımız gibi bir takım olarak çalışacağız. Onlar 3. antrenman seansında hızlılardı ama eğer birlikte çalışırsak, duble yapabiliriz." dedi.

Pole-sitter Carlos Sainz, Ferrari, is congratulated by Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise sıralama turlarındaki iyi sonuca rağmen yarışın tamamen farklı olacağının farkında. Binotto, yarışa başlanacak optimum lastik ya da pit stop stratejisi konusunda "hiçbir fikrinin" olmadığını dile getirdi.

Sky'a konuşan Binotto, "dayanıklılık sorunlarının endişe yarattığını" söylese de şampiyonluk şanslarının hâlâ bitmediğini düşünüyor.

Binotto, "Red Bull bu sezon 7 yarış kazandı, biz sadece 2 tane [kazandık]. Ancak bizim önde olduğumuz ve dayanıklılık sorunları nedeniyle kaybettiğimiz birkaç yarış var. Yani [yarış galibiyeti sayıları], kolaylıkla 5-4 ya da 4-5 olabilirdi."

"Aradaki mücadele çok yakın... Hâlâ yapılacak birçok yarış var. Dayanıklılık bizim endişelerimizden biri ama dayanıklılık, herkes için bir endişe olabilir. Her yarışın yapılması ve tamamlanması gerekiyor. Biz zorlamaya devam edip göreceğiz." ifadelerini kullandı.



