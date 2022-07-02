Alonso: "Son turda bataryam bitti"

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Fernando Alonso, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başardı ve hatta peş peşe güçlü turlar da attı.

İspanyol pilot, son zaman turu en geç başlayan isimdi ve şartlar en iyi olduğu anda sürüş yaptı. Fakat o turu tamamladı.

Son turuna bitime üç saniye kala başlayan Alonso, seansın ardından şöyle dedi: "O an elbette her şeyin iyi olduğunu düşündüm çünkü tura mümkün olduğunca geç başlamamız gerekiyordu."

"Tabii ki böyle anlarda bataryanın da dolu olması gerekiyor. Haliyle bataryayı bir önceki turda dolduruyorsunuz. Fakat elimizde vakit yoktu. Önceki turda zorlamıştık ve bir sonraki turda damalı bayrağı üç saniye ile geçtik."

"Son turumda batarya tükenmişti. Bu sizi o kadar etkiliyor ki en iyi turum damalı bayraktan önceki iki tur gibiydi... Yani muhtemelen performans denemesini çok erken yaptık. Bu yüzden de birkaç sıra kaybettik. Bence Lewis, George veya Norris'in önünde olabilirdik."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yine de bence yarın savaşacağımız yer yedinci sıra olacak. Bu açıdan problem değil."

Son bölüme kullanılmış lastiklerle başlamasına da değinen Alonso, "Q2'de bu setle sadece bir piste çıkış turu atmıştım. Bu yüzden başka bir sete gerek olup olmadığını bilmiyorduk."

"Sonunda onunla devam ettik çünkü her şey yolunda gibiydi. Ayrıca yarın yağmur yağacak mı yoksa yağmayacak mı bilemiyoruz. Bu yüzden her ihtimale karşı yeni bir sete sahip olmak iyi bir şey." dedi.

Bu hafta sonu bir dizi güncelleme getiren Alpine, araçtan genel manada memnundu.

Bu konuda Alonso, "Bunun fark yaratıp yaratmadığını söylemek zor çünkü böyle günlerde kıyaslama yapamazsınız. Özellikle hava şartlarından dolayı ilk seansı kaybetmek zordu."

"Karşılaştırmak yapmak bizim için kolay değil fakat fabrikada sahip olduğumuz tüm veriler kesinlikle daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden güncellemeleri araçta tuttuk. Fakat pist üstünde değerlendirmek çok zordu."

"Hissiyatımı sorarsanız araç kuru zeminde de, ıslak zeminde de iyi hissettiriyor. Bu yüzden de mutluyum."

"Yarın nasıl olacağını göreceğiz ama hava şartları bize fayda getirebilir çünkü maalesef şampiyonluk için savaşmıyoruz ve bundan ötürü diğerlerinden daha fazla risk alabiliyoruz. Bugün bile Q1'in ilk altı dakikasını garajda geçirdik. O noktada pistte olmayan sadece iki Alpine vardı."

"İlk seansta yağmurun şiddetli olmasını beklemiyorduk. Bu yüzden de piste geç çıktık. Bu tür şeyleri şampiyonluk için savaşırken yapamazsınız. Yarın şartlar karmaşıksa, o zaman biraz daha cesur olabiliriz." dedi.