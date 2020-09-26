Sainz, sıralama turlarındaki hız kaybı karşısında şaşkın

Carlos Sainz, üçüncü antrenman seansında güçlü bir üçüncülük elde etmeyi başarmıştı ve orta grubun önünde yer almak için ana adaylardan bir tanesiydi.

Ancak sıralama turlarında McLaren geride kaldı ve İspanyol sürücü seansı altıncı sırada noktalayabildi.

Seansın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Karmaşık bir sıralama seansıydı. Başlangıçtan itibaren araç üçüncü seansla aynı değildi. İkinci virajda çok fazla rüzgar vardı. Pist çok değişti ve bizi beklediğimizden daha fazla etkiledi."

"Buna rağmen Q2'ye tek lastik setiyle geçtim, ki ilk hedef buydu. Bu sayede Q3 için iki lastik setim oldu. Ama bizim lehimize değildi."

"Benim için gerçekten zordu. Araçta tüm hafta sonu çok rahattım ancak üçüncü bölümde şartların değişmesi nedeniyle iyi bir tur atmak zordu. Sonunda iyi bir tur atsam da durum zordu."

"Üçüncü seansta tüm gruptan daha iyi olduğumuzu düşünmüştüm ve belki onları geçebileceğimizi veya belki Racing Point ya da Renault'yu geride bırakabileceğimizi düşündüm. Ancak rüzgarın yönü değiştiğinde ve rüzgar arttığında ilk iki sektör çok zorlaştı."

"Birden, aracımız olması gereken yerden uzaklaştı. Yani bu pistten piste, koşuldan koşula bağlı olan bir şey. Aracımız bazen Monza'da veya üçüncü seansta olduğu gibi o tatlı noktaya gelebiliyor."

"Bugünden mutlu olmalıyız. Renault ve Racing Point'in dünden bu yana biraz daha hızlı olduğunu biliyoruz. Belki de üçüncü seans bizi farklı şeylere inandırdı."

"Ancak sıralama turları başlar başlamaz Ricciardo'nun harika turlar attığını gördüm. Ayrıca Pérez her zaman biraz öndeydi. Bu, yarın onlarla savaşamayacağımız anlamına gelmiyor. İyi bir kafa yapısıyla piste çıkacağım ve neyi başarabileceğimizi göreceğiz."