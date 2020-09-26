Red Bull, Verstappen'in "inanılmaz" turunu övdü

Horner, Hollandalı pilotun ikinci olabilmek için Valtteri Bottas'ın hava koridorundan faydalandığını kabul etti.

Ayrıca Verstappen, yarışa orta lastikle başlayabilecek. Oysa pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, yarışa yumuşak lastikle başlamak zorunda.

Verstappen ve takım arkadaşı Alex Albon, Sebastian Vettel’in kazasının ardından çıkan kırmızı bayraklardan sonra, piste ilk çıkan isimlerdi.

Horner, "İkisinin de açık turları atabilmesi hayati önem taşıyordu. Dolayısıyla, trafiği net bir şekilde atlatabilmeleri için onları erken göndermemiz gerekiyordu, ki en önemli şey buydu ve bu sayede hazırlıklarını yapabildiler."

“Max ile turu yarıda keserek yarışa orta lastikle başlama hakkı elde ettik. Geç verilen fakat doğru karardı. Bu ona yarınki yarışın başlangıcı için doğru lastikleri veriyor." dedi.

Üçüncü bölümde Verstappen, pisten çıkan ve turunu tamamlayan son sürücüydü.

Horner, "Oldukça akıllıca davrandı. Sıralama turunun sonunda Bottas'ın onu geçmesini bekledi ve ardından turuna Valtteri'nin hava koridorundan faydalanarak başladı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Bu ona ilk viraja gelirken 0.1 saniye kazandırdı ve sonra turun geri kalanında her şeyini vermesi gerekiyordu. Doğrusu inanılmaz bir turdu, gerçekten bu sezon attığı en iyi turlardan biri olduğunu söyleyebilirim."

Horner, şu ana kadar kolay bir hafta sonu olmadığını söyledi.

"Trafik, kırmızı bayraklar ve çeşitli olaylar nedeniyle temiz bir tur atamamıştık. Ancak Max, o seansa katılan herkesten daha emin hissetti ve gerçekten bunu ortaya koydu."

“Alex ise Q3'e kalabilme konusunda iyi bir iş çıkardı. Ancak maalesef grubun yanlış tarafındaydı. Birkaç ondalık onun için durumu tamamen farklı gösterebilirdi."

Verstappen, Steiermark'taki ikinci yarıştan bu yana ilk kez ilk çizgiden başlayacak.

Horner, "Giderek oraya yaklaşıyor. Spa'da oldukça yakındı. Mugello'da, birkaç ondalık vardı ve bugün Mercedes ikilisinin arasına girerek harika bir iş çıkardı. Elbette Lewis'ten farklı bir lastikle başlayacak ve stratejinin nasıl olacağını göreceğiz."

"Lewis iyi start alır, biz de iyi bir hava koridoru yakalarsak kimsenin buna hayır diyeceğini sanmıyorum. Fakat bugün F2 yarışında gördüğümüz gibi pole'den başlayan pilot, iyi start alırsa birinci viraja önde girebiliyor." dedi.