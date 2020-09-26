Albon: "Verstappen'le olan fark 'kafa karıştırıcı"

Albon, iki hafta önce Toskana Grand Prix'sinde kariyerinin ilk podyumunu yakalamayı başarmıştı ancak Rusya GP sıralama turlarında ancak 10. olabildi.

Albon, Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın pole turunun 1.7 saniye gerisinde kaldı. Takım arkadaşı Verstappen'in ise 1.1 saniye gerisindeydi.

Taylandlı sürücü araçtan her şeyi çıkardığına inandığı için farkın neden bu kadar büyük olduğunu bilmediğini söyledi.

Albon, "1. ve 2. bölüm kötü hissettirmedi ve etrafımdaki insanlar ileriye doğru bir adım atmış gibi göründüler."

"Dürüst olmak gerekirse araçtan daha fazla şey çıkarabileceğimi pek hissetmedim. Biraz kafamı karıştırdı, çünkü attığım turlar çok kötü hissetmiyordu."

"Elbette bazı yerlerde bulabileceğim birkaç ondalık var. Ama fark oldukça büyük. Bu biraz kafa karıştırıcı ve yapılması gereken bazı işler." dedi.

Albon ve Verstappen, Red Bull’un Sochi'de yaşaması beklenen zorlukları en aza indirmek amacıyla cuma günü farklı yere basma gücü ayarı denediler.

Albon, Verstappen'in daha az yere basma gücü ayarıyla yarıştığını ve bunun kendisine uzun düzlüklerde yardım ettiğini söyledi.

"Max'in biraz daha düşük yere basma gücü ayarı vardı. Düzlük hızlarından kesinlikle anlayabiliriz. Ama yanılmıyorsam Valtteri'nin hava koridoruna da girdi."

"Özellikle sıralama turlarından önce araçta çok fazla değişiklik yapmak zor. Üçüncü seansa başladıktan sonra, aynı yere basma gücünde kalmak istersiniz çünkü ona tekrar alışmak zaman alıyor."