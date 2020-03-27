Büyük F1 başlangıcınız bir fiyaskoya dönerse ne olur?

Kağıt üstünde her şey gayet mantıklı duruyordu: Lola T97/30 şasisi, Ford Zetec-R V8 motoru ve en önemlisi, MasterCard'ın büyük şirket desteği. Ancak F1 takımları kağıt üstünde yarışmıyorlar, ve gerçeklikte Lola çok kötü bir durumdaydı.

Takımın kurulmasındaki en önemli proje, Mastercard'ın takımı desteklemekteki en önemli kozu olan "F1 Club" projesiydi. Bu projenin çok hızlandırıldığı gerçeğini unutmamak lazım - yapılan asıl plandan tam tamına 1 sene önce tanıtılmıştı. Banka rakibi olan HSBC'nin F1'e Stewart Grand Prix ile girmesi, bu süreci hızlandırmıştı. Bununla beraber kaçırılan bir nokta ise Stewart'ın Ford ile uzun süreli bir fabrika desteği ilişkisi olmasıydı.

Araç çok ama çok yavaştı ve aracın sürücüleri olan Vincenzo Sospiri ve Ricardo Rosset'ye kendilerini göstermek için çok küçük bir şans vermişti.

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Fotoğraf: Sutton Images

IndyCar temelli şasi, Ford V8 motorunun dizaynına göre geliştirimemişti. Al Melling'in Lola markalı bir V10 tasarlaması gerekiyordu - ancak bu hiçbir zaman gün yüzüne çıkmadı.

Forti takımının 1996'da spordan çekilmesi ile beraber Ford'un müşteri motoru yardımlarına yetişmişti, ancak takım dayanıklılık ile boğuşuyordu - Santa Pod'da yapılan düzlük sürüşünde bile zorluk çekmişlerdi. Bununla beraber rüzgâr tüneli testi için zaman yoktu.

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Photo by: Sutton Images Ricardo Rosset and Vincenzo Sospiri, Lola Photo by: Sutton Images

Eski FIA Formula 3000 şampiyonu Sospiri, sıralamalarda elinden geleni ortaya koydu, ancak yarışmak için gereken %107 kuralına uymamıştı.

Uğursuzca bir şekilde Lola kurucusu Eric Broadley, aracın Londra'daki tanıtımında "%107 kuralı aslında bayağı büyük bir fark. Eğer bunun içine giremiyorsak bu işin içinde olmamalıyız." demişti.

Eric Broadley, Lola Takım Patronu, bir misafir, Ricardo Rosset, Lola ve Vincenzo Sospiri, Lola Fotoğraf: Sutton Images

Garip bir şekilde Sospiri, hayatında bir kere bile yarışa çıkamaması konusunda Jacques Villeneuve'ü suçlamakta: "Eğer o (Jacques Villeneuve) o kadar iyi bir pole turu atmasaydı, ben de yarışa girme hakkını kazanırdım."

Yapılan incelemelerde Sospiri'nin attığı tur, neredeyse Villeneuve'ün turundan 12 saniye daha yavaştı ve Arrows sürücüsü Pedro Diniz de %107 kuralından ötürü yarışa katılma hakkını küçük bir farkla kaçıran şanssız isimlerden biriydi.

Ancak Tom Walkinshaw'un itirazları ile beraber Diniz, antrenman seansıyla gösterdiği hızı ile beraber - temposu çok düşük olan Lolaların aksine - yarışa katılma hakkını elde etmişti.

Ricardo Rosset, Mastercard Lola T97/30 Fotoğraf: Sutton Images

"Ricardo benden 1.5 saniye yavaştı." diyerek kendini avutan Sospiri ekledi: "Araç, sürüş için kullanılabilecek en iyi araç değildi."

"Silverstone'da 12 turluk bir test yaptık, bu kadar. Aracı virajlarda sürmek çok zordu ve aerodinamik yol tutuş eksikliği vardı. Düzlükte bile araç sağa sola gidiyordu. Hiç kimse bunun neden olduğunu bilmiyordu."

Rosset ise deneyimini şu şekilde özetledi: "Çok zordu, bunun da zor olacağını biliyordum. Çok fazla soruna sahiptik. Araçta yere basma gücü yoktu ve çok sürtünme vardı. En büyük problemimiz ise araç için basit ayarlara sahip olamamızdı, bu yüzden ayarları tahmin ediyorduk ve hatalı çıktığında biraz panikliyorduk."

Ricardo Rosset, Mastercard Lola with his team mate Vincenzo Sospiri, Mastercard Lola Photo by: Sutton Images Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Photo by: Motorsport Images Ricardo Rosset, Lola T97/30 Ford Photo by: Motorsport Images Ricardo Rosset, Lola Photo by: Sutton Images

Bir sonraki yarış olan Brezilya GP'sinde ise sorunlar gittikçe arttı. Tekrardan yarışma şansı ile piste çıkan Sospiri'nin F1 hayali tuhaf bir şekilde sonlandı. Araçta tempo olmaması ile beraber banka da da para yoktu!

Hatta projenin tamamı 6 milyon poundluk borca girmişti ve tüm şirket birkaç hafta sonra tasfiye edilmişti.

"Takımın artık olmadığını Perşembe sabahı, hafta sonu başlamadan önce bir Brezilyalı gazeteden öğrendim." diyen Sospiri ekledi: "Gazetede 'Lola artık yok' yazıyordu, bu yüzden 'Neler oluyor?' diye düşündüm ve Ricardo'yu (sağ üstte bulunan kişi) aradım ve bunu doğruladı. O kamyonun içindeydi ve kamyonun kapatılacağını söylemişti, bu yüzden ondan eşyalarımı ve kaskımı almasını istedim!"

"Piste gittim ve her şeyin üstü örtülmüştü. Her şey bitmişti."

Lola Mastercard Takımı araçlarını yarıştan çekti Fotoğraf: Sutton Images

Benetton, Ligier ve Simtek gibi takımlar ile test yapmasına rağmen Sospiri'nin F1 kariyeri, bir sıralama seansı sonrasında tamamlanmıştı.

Kariyeri hakkında konuşan Sospiri şunları söyledi: "Gayet iyi bir anlaşma gibi duruyordu. Benetton ile olan test anlaşmamı yırttım ve onlarla dört seneliğine anlaştım. Bir sonraki sene için motorlarını yapma planları vardı, ama bütçeleri yoktu."

"Bana söyledikleri hiçbir şey doğru değildi. F1'de bu durum olduğunda, bunun gerçeğini bulmak uzun sürmüyor."

Bunun yerine Sospiri, yönünü Amerika'ya döndürdü ve IndyCar'da ile beraber sportscar kategorilerinde yarıştı. O senenin Indy500'ünde yarışan Sospiri, ilk sıralardan yarışa başlayacaktı ve önünde sadece Are Luyendyk ve Tony Stewart vardı. Sportscar kategorisinde Ferrari 333SP ile iyi bir başarı yakalayan Sospiri, kaskını asıp emekli olduktan sonra ise aralarında Luca Filippi'nin de bulunduğu pek çok sürücünün ve takımların menajerliğini yaptı.