Sainz: “Şans bizden yana değil”

Yarış boyunca beşinci sıra için mücadele eden Sainz, son turlarda lastiğinin patlaması ile beraber pite gelmek zorunda kalmış ve yarışı 13. sırada tamamlamıştı.

Yarış sonrasında konuşan Sainz, “İyi bir start aldım. Üçüncü ve dördüncü virajda fazla risk almadım. Sonrasında altıncı virajda Stroll’ün iç tarafında bir fırsat gördüm ve onu geçtim. Daha sonra Lando’nun çok geç frenlediğini gördüm ve bunun avantajını kullanarak 7. virajda da onu dış taraftan geçtim.”

“Sezonun ilk yarısında şans bizim yanımızda değil. Yazık oldu, çünkü lastik patlayana kadar iyi bir yarış geçirdiğimi düşünüyorum.”

“Sert lastiklere, araç elverdiği kadar bakmaya çalıştım ve sonlarda Ricciardo’yu savunmak için zorlamaya başladım, sol ön lastiği iyi durumda tutmaya çalıştım. Ancak lastik birden ‘Artık yeter’ dedi ve her şeyi orada kaybettik.”

“Sadece tek bir tur kalmıştı. Sanırım 35-37 tur civarı dayandı, limitlerdeydi ancak böyle bitmesi yazık oldu. Bu biraz piyango gibiydi. Lastikleri finişe kadar dayandıranlar oldu, bazıları ise dayandıramadı ve onlardan biri de bendim.”

“Araçtan memnunum, yarışta nispeten rahattım. Üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz, ancak özellikle ilk sektördeki yavaş virajlarda sürüş yapmak zordu. Ancak ilk üç yarışla karşılaştırdığımızda, araçta daha rahattım, nasıl süreceğimi biliyordum.”

“Araç, geçen seneden biraz farklı ve bu yüzden bazı şeyleri değiştirmek gerek. Yine de daha iyi hissediyorum ve bunu kanıtlayamamak üzücü oldu.”

“Gerçek şu ki, yarıştaki hiçbir şeyden şikayetçi olamam. Lastik patlamasaydı dördüncü olabilirdim ve bunu kutlayabilirdik.” ifadelerini kullandı.