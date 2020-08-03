Wolff: "Britanya GP, Mercedes'in 'rahat olamayacağını' gösterdi"

Mercedes, Silverstone'da son dört tura kadar duble yapmak üzereydi ancak önce Valtteri Bottas'ın lastiği patladı sonra da Lewis Hamilton aynı şekilde lastik patlattı.

Hamilton, son turun ortalarında lastik patlattığı için şanslıydı ve açtığı 30 saniyenin üzerindeki fark sayesinde damalı bayrağı patlak lastiğe rağmen ilk sırada gördü. Ancak Bottas o kadar şanslı değildi ve 11. sıraya geriledi.

Mercedes patronu Toto Wolff, sezon başından bu yana açık bir avantajları olsa bile her zaman temkinli açıklamalar yapmaya devam etti.

Wolff, pazar günü yaşadıkları lastik sorunlarının neden rahat olamayacaklarını bir kez daha gözler önüne serdiğini düşünüyor.

Wolff, "Olağan dışı veya öngörülemeyen şeyler gerçekleşebileceğini işaret ettiğim zaman çok fazla eleştiri aldığımı biliyorum. Her şeyin sorunsuz olduğunu düşündüğünüzde bu şeyler ortaya çıkabiliyor."

"Bugün iki noktada kolay şekilde iki aracı da kaybedebilirdik ve elimizdeki puan bir saniye içinde kaybolabilirdi. Silverstone'da en hızlı araca sahip olabiliriz ama eve sıfır puanla dönebilirdik."

"Her zaman işaret ettiğim şey bu. Şampiyona, birisinin -bizi- matematiksel olarak yakalaması imkansız hale gelene kadar bitmemiş demektir. Bayrak sallanana kadar yarış bitmez."

"Bu açıdan evet, yaptığımız tahminlerin gerçeğe dönüşmesinden memnun değilim."

"Ama aynı zamanda motor sporları ile ilgili sevdiğim şeylerden biri tanesi, sonuna kadar çok fazla öngörülemez olması." dedi.

Yarışın dikkat çekici anlarından bir tanesi, Hamilton'ın patlayan lastiğine rağmen yarışı kazanmış olmasıydı.

Wolff, Mercedes'in Hamilton'ı Verstappen'le olan farktan ötürü pite almayı düşündüğünü ancak lastiklerin son turda patlayabilecek kadar kötü olmadığı için pit yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, Hamilton'ı önlem amaçlı pite almayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna, “Bu, pit duvarında yaptığımız tartışmaydı: onu pite alacak mıydık yoksa almayacak mıydık?"

"Max'le arada yeterince boşluk vardı, ama sadece bir tur kalmıştı ve bu yüzden yapmamaya karar verdik ve bu aşamada her şey iyi görünüyordu.

"Lewis'in lastiğinin daha iyi durumda olduğunu gördük. Sol ön lastiği Valtteri'ninkinden daha iyi durumdaydı ve biraz tesadüfi gibi görünüyordu. Sonrasında aniden ekranda [Carlos] Sainz'in görüntüsünü ve çok kısa bir süre sonra da Lewis'in patlayan lastiğini gördük."

"Sonrasında pit stop yapmanın muhtemelen daha iyi olacağını söyleyebiliriz ama sonunda patlayan lastiğin temel nedenini bilmiyoruz."

"Bir parçadan kaynaklı olabilir. Yeni lastik daha sağlam olabilirdi ve muhtemelen parçalara karşı daha iyi durumda olabilirdi."

"Bundan dersler çıkarıyoruz ve eğer yeterli farka sahipsek, muhtemelen lastik kötü durumdaysa pite gireceğiz." yanıtını verdi.