Albon: "Magnussen olayında ikimiz de hatalıydık"

Taylandlı sürücü, sıralama turlarının ikinci bölümünde elenerek hayal kırıklığı yaşadı ve yarışın başında Kevin Magnussen'le son virajda temas yaşadı.

Temas sonrası Magnussen büyük bir kaza yaptı. Albon ise beş saniye zaman cezası aldı.

Albon, öndeki olaylardan da faydalanarak damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve hafta sonunu puanla kapattı.

Cuma günkü ikinci antrenmanda kaza yapan Albon, "Puan aldığım için mutluyum. Birkaç pilot lastik patlattığı için şanslıydım. Bence iyi bir yarıştı. Bugün bir cezamız vardı ama bana göre olayda her iki taraf da aynı oranda suçluydu."

"Kevin dışarı doğru açıldı ve başlangıçta orada bir boşluk vardı, o noktada beni görmediğini fark ettim ya da boşluk çok hızlı şekilde kapandı. Ondan kaçmaya çalıştım. Ama her şey çok hızlı oldu. Maalesef araca hasar verdi."

"Yarıştaki tempom çok kötü değildi ve puan almayı başardı."

"Bu hafta sonu çok fazla iş yapmamız gerekiyordu ve bu yüzden sekizinci sıra istediğim şey değil, ama yine de hasarı en aza indirmeye çalıştık." dedi.

Albon, gelecek hafta sonu daha güçlü bir performans sergileyip, durumu telafi etmeyi umut ediyor.

“Söylediğim gibi sekizinci olmak beklediğim sonuç değil, ama yine de hasarlı bir araç ve yarışın başındaki ceza göz önüne alındığında kayıpları en aza indirmeyi başardım."

"Bu hafta sonu çok fazla iş vardı ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Yarış temposu iyiydi, bu yüzden yükselmeyi başardım."

"Gelecek hafta Silverstone'da başka bir yarış daha olacağı için mutluyum. Pisti seviyorum ve bu hafta öğrendiklerimizi uygulamaya koyabiliriz."