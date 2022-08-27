Sainz: "Red Bull'un neden bu kadar hızlı olduğunu bulmalıyız"

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6 pilotun güç ünitesi değişiklikleri nedeniyle grid cezası aldığı Belçika'da sıralamalarda en hızlı isim Red Bull'dan Max Verstappen oldu.

Verstappen, en yakın rakibi Sainz'ın 0.6 sn önünde yer aldı ancak grid cezası nedeniyle yarınki yarışa - şu anki durumda - 15. sıradan başlayacak.

Verstappen'in gerilemesinin ardından en hızlı 2. turu atan Sainz yarın için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Son hızlı turunda hatalar yapan Sainz, "Açıkçası pole pozisyonundan başlayacağım için mutlu olduğumu söylemeliyim. Ancak Max ile aradaki farkı ve Red Bull'un bu hafta sonu bize attığı farkı gördüğüm için mutlu değilim. Red Bull'un burada neden bu kadar hızlı olduğunu anlamaya çalışmamız lazım. Ancak pole pozisyonu başlamak için iyi bir yer ve yarın oradan kazanmaya çalışacağız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sainz, sıralamaların son bölümünde ilk hızlı turu sayesinde pole pozisyonunu kazandı. İspanyol pilot, ikinci hızlı turunda takım arkadaşı Charles Leclerc'ten hava koridoru desteği alsa da ilk sektörde yavaş kaldı ve ardından 2. sektörde pist dışına taşarak zaman kaybetti. Sainz ilk sektörde yaklaşık 0.3 sn daha hızlıydı ancak o da ikinci sektörde hata yaparak yavaş kaldı. Sonunda önde kalan isim Sainz oldu.

Sainz, "Evet, 3. seanstaki ilk turum daha temizdi. Her iki turumda da piste çıkış turları hava koridoru konusunda uğraşırken, kimin önde olmak istediğini görmeye çalışırken dağınık oldu. Sonunda benim lider olmam gerekti ve hava koridorum yoktu. Orada liderliği almak zorunda kaldım ancak genel olarak dağınıktı. Buna rağmen ilk turum, 2. sıra için yeterliydi ve bunun bana pole pozisyonunu getireceğini biliyordum."

"Ancak yine de Max ile aradaki büyük farkı ve Red Bull ile aradaki büyük farkı görmekten şaşkınız. Bu, yarınki yarışta neler olacağı konusunda meraklanmamı sağlıyor çünkü yarış performansımız sıralama performansımıza göre biraz daha iyi. Ancak kesinlikle bir şeyler bulmamız gerekiyor." dedi.