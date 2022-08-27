Perez: "Start önemli olacak"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Belçika GP'ye başlangıç için ikinci sıranın kötü olmadığını, ilk turda iyi iş çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.
Şampiyonada ilk iki sırada bulunan Max Verstappen ve Charles Leclerc'in motor değişikliği nedeniyle gridde gerilerden başlamak zorunda kalacağı yarışa Ferrari ve Red Bull'un diğer pilotları Carlos Sainz ve Perez ilk iki sıradan başlayacaklar.
Verstappen en hızlı isim olsa da, cezası nedeniyle yarışa 15. sıradan başlayacak. Perez, sıralamaların son bölümündeki ilk turunda Sainz'ın gerisinde kalmasının ardından 2. turunda da derecesini iyileştiremedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Sıralamaların hemen ardından konuşan Perez, "Yarış için tabii ki beklentim var. İkinci sıra burada en kötü yer değil. Carlos'a kıyasla iyi bir kalkış yapabilirsem, bu durumda farklı bir şey olabilir. Bu durumda çizginin diğer tarafında olabilirim. Evet, yarın için sabırsızlanıyorum. Bizi harika bir yarışın beklediğini düşünüyorum."
"İyi bir start almak ve en başından itibaren kendi yarışımızı çıkarmaya çalışmak çok önemli olacak. Yarın için kilit noktanın bu olacağını düşünüyorum." dedi.
Perez'in arkasında ise sürpriz bir şekilde Alpine'den Fernando Alonso yer alacak.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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