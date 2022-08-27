Verstappen: "Bu araçla podyuma çıkamamak üzücü olur"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ne kadar hızlı olduğu göz önüne alındığında pazar günü podyuma çıkamazsa üzüleceğini söyledi.
Max Verstappen, antrenman turlarının neredeyse tamamında harikaydı ve bu durum sıralama turlarında da devam etti.
Üç bölümde de en iyi isim görüntüsü çizen Verstappen, 0.6 saniye farkla sıralama turlarının en iyi zamanına imza attı.
Ancak genç sürücünün pazar günü için grid cezası bulunuyor ve bundan ötürü yarışa arkadan başlamak zorunda kalacak.
Seans sonrası konuşan Verstappen, "Harika bir sıralama turlarıydı ama bence tüm hafta sonu boyunca iyi durumdaydık."
"Aracımız gerçekten iyi çalışıyordu ve temelde sadece küçük ayar değişiklikleri yapmaya çalışıyorduk."
"Sıralama turlarında her şey bir araya geldi ve çok hızlıydık."
"Yarın arkadan başladığımı biliyorum fakat turumdan çok memnunum. Burada olmak harika."
"Burası harika bir pist ve harika taraftarlar var. Umarım iyi bir gün geçirmişlerdir."
"Bazen, burada diğer pistlere göre iyi bir tur zamanı elde etmek daha kolay oluyor. O tür pistlerde küçük bir lastik kilitlenmesi ile çok büyük zaman kaybedebiliyorsunuz. Bunun, kesinlikle bu sezonki iyi sıralama turlarımdan birisi olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Pazar günü için hedefi sorulduğunda ise Verstappen, "Yükselmemiz gerekiyor. Böyle bir araçla podyumda olmamak üzüntü verici olur." cevabını verdi.
Hollandalı pilot pazar günkü yarışa ceza alan diğer isimlerin önünde, 15. sıradan başlıyor.
Belçika GP: Verstappen en hızlısı, pole pozisyonu Sainz'ın!
Sainz: "Red Bull'un neden bu kadar hızlı olduğunu bulmalıyız"
Son Haberler
Ocon: "Takıma katıldığımdan beri en iyi hafta sonumdu"
16. başladığı yarışta iyi bir tırmanış göstererek puan alan Esteban Ocon, Renault/Alpine kariyerinin ve bu sezonun en iyi hafta sonunu geride bıraktığını düşünüyor.
Horner: "Bu zafer, Red Bull'un F1'deki en büyük başarılarından birisi"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen ve Sergio Perez'in Belçika Grand Prix'sindeki dublesini, takımın Formula 1'deki en iyi sonuçlarından biri olarak yorumluyor.
Norris: "DRS treninde kaldım, bir şey yapamadım"
McLaren pilotu Lando Norris, gerilerden başladığı Belçika GP'de düzlükte kendilerinden daha hızlı araçların arkasında DRS treninde takılı kaldığını, bu yüzden pek bir şey yapamadıklarını söyledi.
Ferrari: "Leclerc'in hız cezasına sensör sorunu yol açtı"
Ferrari, Charles Leclerc'in fren kanalına sıkışan vizör bandından kaynaklanan bir sensör arızasının, pit yolunda olması gerekenden daha hızlı gitmesine yol açtığına inanıyor.