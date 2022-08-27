Verstappen: "Bu araçla podyuma çıkamamak üzücü olur"

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Max Verstappen, antrenman turlarının neredeyse tamamında harikaydı ve bu durum sıralama turlarında da devam etti.

Üç bölümde de en iyi isim görüntüsü çizen Verstappen, 0.6 saniye farkla sıralama turlarının en iyi zamanına imza attı.

Ancak genç sürücünün pazar günü için grid cezası bulunuyor ve bundan ötürü yarışa arkadan başlamak zorunda kalacak.

Seans sonrası konuşan Verstappen, "Harika bir sıralama turlarıydı ama bence tüm hafta sonu boyunca iyi durumdaydık."

"Aracımız gerçekten iyi çalışıyordu ve temelde sadece küçük ayar değişiklikleri yapmaya çalışıyorduk."

"Sıralama turlarında her şey bir araya geldi ve çok hızlıydık."

"Yarın arkadan başladığımı biliyorum fakat turumdan çok memnunum. Burada olmak harika."

"Burası harika bir pist ve harika taraftarlar var. Umarım iyi bir gün geçirmişlerdir."

"Bazen, burada diğer pistlere göre iyi bir tur zamanı elde etmek daha kolay oluyor. O tür pistlerde küçük bir lastik kilitlenmesi ile çok büyük zaman kaybedebiliyorsunuz. Bunun, kesinlikle bu sezonki iyi sıralama turlarımdan birisi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Pazar günü için hedefi sorulduğunda ise Verstappen, "Yükselmemiz gerekiyor. Böyle bir araçla podyumda olmamak üzüntü verici olur." cevabını verdi.

Hollandalı pilot pazar günkü yarışa ceza alan diğer isimlerin önünde, 15. sıradan başlıyor.