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Sainz: " Piste uyum sağlamak için çok zor bir gün oldu"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Cidde pistindeki yol tutuş çok yüksek olduğu için aracın ayarlarının kolay olacağını ancak sürüş açısından, uyum sağlaması çok zor bir pist olduğunu söyledi.

Sainz: " Piste uyum sağlamak için çok zor bir gün oldu"

Suudi Arabistan'daki ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışla aynı şartlarda gerçekleşeceği için büyük önem taşıyordu.

Bu hafta sonuna temkinli giren Ferrari pilotlarının her ikisi de ilk ona girdi. Carlos Sainz'ın turu Ocon'dan sadece 0.044 saniye yavaştı. İspanyol pilot bu seansı yedinci bitirdi.

Sainz, "Pist çok farklı. Dürüst olmak gerekirse sürdüğüm tüm pistlerden farklı."

"Bu pistin verdiği yoğunluk, heyecan ve adrenalin, Macau günlerimden beri hiç yaşamadığım bir şeydi. Çok yoğun, çok yüksek hızlı ve duvarlara çok yakın bir pist. Duvara sürtmeden hemen önce dönüş noktalarını doğru ayarlamaya çalışmak oldukça çılgınca. Şimdiye kadar herkes bugün güvende kalmış gibi görünüyor. Umarım yarın ve pazar günü de aynı şekilde devam edebiliriz." dedi.

Sainz, aracın ayarları hakkında, "Pistin çok fazla yol tutuşa sahip olması çok yardımcı oldu ve asfaltın yeni olması bize çok fazla güven, çok fazla yol tutuşu verdi. Yani, asfaltın yol tutuşu çok yüksek olduğunda, aracın ayarları çok daha kolay oluyor ve denge hakkında çok fazla düşünmenize gerek olmuyor. Sadece sürüyorsunuz ve lastiği biraz daha iyi hale geliyor. Dengeyle çok fazla oynamamıza gerek olmadı."

"Yani genel olarak bu açıdan oldukça basit bir gündü ama sürüş açısından bu tür bir piste uyum sağlamak için çok zor bir gün oldu." dedi.

Sainz antrenmandaki en hızlı turunu yumuşak lastikte attı.

"Yumuşak lastiğin tur attıkça daha hızlı hale gelmesi ama aynı zamanda orta ve sert lastiğin de aynı şekilde olması çok tuhaf. İyi bir tur attığınızda, üç lastik de performans ve tur süresi açısından birbirine çok yakın."

"En azından simülasyonumuzun ve teorimizin söylediği şey bu. Bence sıralama turlarında, yarışa hangisiyle başlayacaklarını görmek için lastiklerle oynayan çok sayıda insan olacak çünkü yeni asfalt nedeniyle bu pistte üç hamur da birbirine çok yakın görünüyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sainz, bu hafta sonu kendisi ve takımın temposu hakkında, "Nispeten kendime güveniyorum."

"Gün boyunca git gide hızlanarak iyi bir gelişme kaydettim ve hız bütün gün oradaydı. Kimin önde kimin arkada olduğunu görmek için analiz etmemiz gereken farklı lastikler ve farklı yakıt yükleri var."

"Ancak şu anda AlphaTauri, Alpine, McLaren ve bizim aramızda çok sıkı bir mücadele olacağa benziyor. Katar'da olduğu gibi, çok sıkı bir mücadele olabilir gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

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