Leclerc: "İyi bir sonuç alarak kazayı telafi etmeye çalışacağım"

Ferrari için cuma günü, Charles Leclerc'in 23. virajda bariyerlere yüksek hızda çarpmasına kadar büyük ölçüde temiz gidiyordu.

Olayın tekrarlarında, Leclerc'in 22. virajda spin attığı ve Ferrari'sinin arkasını sağ taraftaki bariyerlere çarptığı görülüyordu. Leclerc bu büyük kazanın ardından kontrol için tıbbi merkeze götürüldü ve ardından da herhangi bir sorunu olmadığı belirtildi.

Sonrası açıklama yapan Leclerc, kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Monakolu pilot, "Evet, maalesef istediğim gibi gitmeyen bir gündü ama genel anlamda test etmek istediğimiz her şeyi denedik."

"Bence potansiyel var ve yarın eğer her şeyi bir araya getirebilirsek, iyi bir gün geçirebiliriz."

"Yine de açıkçası yarına kadar aracı hazırlamak için büyük bir iş yapması gereken takım adına üzgünüm ve umarım yarın iyi bir sonuç alarak onlara mümkün olan en iyi şekilde teşekkür edebilirim." dedi.

Leclerc, seansı 10. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Carlos Sainz yedinci en hızlı isim oldu.

Günü de yorumlayan Leclerc şöyle dedi: "Aslına bakarsak pistin kendisini gerçekten çok beğendim ve en iyi kısmının hızlı bölüm olduğunu söyleyebilirim."

"Fakat hatayı affetmeyen bir yapısı var ve en zor kısım, tüm kör virajlarıyla doğru bir ritim yakalamak. Bunu yapar yapmaz aracı sürmek daha da heyecan verici hale geliyor."

"Pistin yol tutuşu beklediğimizden daha iyiydi ve pistte çalışan herkes, onu temizlemek ve düne kıyasla tozu azaltmak adına harika bir iş çıkardı. Tuhaf olan şey, genellikle cadde pistlerinde gördüğümüzden farklı şekilde pistin gelişimiydi."

"Pist çok dar olduğu için, trafikten kaçınmak adına sıralama turlarında doğru uzamanda piste çıkıp, temiz bir tur atmak kilit önem taşıyacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images