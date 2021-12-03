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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Wolff, tartışmalı Kingspan anlaşmasının ardından Grenfell United ile görüşmek istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın Kingspan ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına gelen tepkiler üzerine, Grenfell felaketinde hayatta kalanlarla ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmeyi teklif etti.

Wolff, tartışmalı Kingspan anlaşmasının ardından Grenfell United ile görüşmek istiyor

Suudi Arabistan GP öncesinde Mercedes, yalıtım ve kaplama şirketi Kingspan ile yeni bir sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşmaya göre Kingspan logoları, aracın üzerinde yer alacak.

Bu hamle, 2017’de 72 kişinin ölümüne sebep olan Grenfell yangın felaketinden etkilenen ailelerin tepkisini çekti.

Kingspan’ın K15 yalıtımı, Grenfell Tower'da kullanılan ürünlerden biriydi ve şirketin bu felakete karışması, geniş şekilde sorgulanmıştı.

Felakette hayatını kaybedenlerin ve hayatta kalanların ailelerinin kurduğu bir baskı grubu olan Grenfell United, bu sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi ve bunun iptal edilmesini istedi.

Grenfell United, Mercedes takım patronu Toto Wolff’a yazdığı açık mektupta, “Kingspan ile kurduğunuz yeni ortaklığın duyurulması şoke edici. Kingspan, bugün hissettiğimiz acı ve kederin yaşanmasında büyük bir rol oynadı ve Kingspan’in insan yaşamı hakkındaki düşüncesizliği ve dikkatsizliği konusunda bir kamu eleştirisi olmalı.”

“Kingspan ile ortaklık kurarak, parayı insan hayatının önüne koyan bu sisteme doğrudan dahil olduğunuza inanıyoruz. Bu sebeple, Kingspan ile ilişkinizi kesmek için olumlu hamleler yapacağınıza dair sizden güvence istiyoruz.”

“Grenfell United, mektubu paydaşlarınızla paylaşmanızı istiyor ve yanıtınızı bekliyor. Bu konuyu tartışmak için sizinle bir toplantı yapmaktan memnun oluruz.”

“Bu sadece ‘normal bir iş’ olamaz. Formula 1’de etik ve değerlerin var olduğunu ve eylemlerin sonuçları olduğunu gösterebileceğinizi umuyoruz.” denildi.

Gelişim, Konut ve Topluluklardan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Gove, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesini istemek için Mercedes’le iletişime geçeceğini açıkladı.

Twitter’daki paylaşımında Gove, “Grenfell Soruşturması devam ederken, Mercedes AMG F1’in, yalıtım şirketi Kingspan’den sponsorluk alması büyük hayal kırıklığı yarattı. Bunu yeniden düşünmeleri için Mercedes’e yazacağım. Grenfell topluluğu daha iyisini hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

 

Mercedes ise eleştirilerin farkında ve Wolff, anlaşmayı iptal etmeyi teklif etmese de Grenfell United’dan bu felaket hakkında daha fazla bilgi almaktan memnun olacağını söyledi.

Mercedes’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir mektupta Wolff, “Grenfell Tower yangınının trajedisi, benim için hayal bile edilemez bir durumdu ve bu asla olmamalıydı.”

“Takımımız adına, bu duyurunun sebep olduğu acı için sizden tüm içtenliğimle özür diliyorum. Asla böyle bir niyetimiz yoktu.”

“Kamu soruşturmasının, trajedinin tüm sebeplerini ortaya çıkarması çok önemli. Ortaklığımızı sonuçlandırmadan önce, ürünlerinin Grenfell’de olanlarda nasıl bir rol oynadığını anlamak için Kingspan ile derin bir şekilde çalıştık.”

“Kingspan, Grenfell Tower’daki kaplama sisteminin tasarımında veya yapımında hiçbir rol almadıklarını ve yapı yönetmeliklerine uygun olmayan sistemin bir kısmının küçük bir yüzdesinde bilgileri dışında kendi ürünlerinin kullanıldığını belirtti.”

“Bunun, yaşadığınız korkunç trajediyi ya da topluluğunuzda hissettiğiniz derin ve devam eden acıyı değiştirmediğini biliyorum. Ve bunu daha iyi öğrenmem ve anlamam için görüşme teklifinde bulunan Grenfell United’a teşekkür etmek istiyorum.”

“Mümkün olan en kısa sürede görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

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