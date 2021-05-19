Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''

2021 Formula 1 sezonunun bir önceki yarışını, dördüncü sırada bitiren Leclerc, Monako Grand Prix'sinden önceki basın toplantısında bazı soruları cevaplandırdı.

Ferrari'nin Barselona'daki üçüncü sektörde rekabetçi olmasının, Monako pisti için bir anlam taşımadığını söyleyen Leclerc, aynı zamanda gerçekçi hedefler koymaya devam etmeleri gerektiğini de ekledi.

‘'Ne yazık ki, Barselona’da iyi olmamızın burada bir anlamı olduğunu düşünmüyorum çünkü orada üçüncü sektörde rekabetçi olmamızda başka faktörler de rol oynuyordu.''

''Birinci ve ikinci sektörde lastiklerimiz muhtemelen daha iyiydi, bu sayede de üçüncü sektörde daha formumuzdaydık. Ancak bekleyip göreceğiz.''

''Gerçekçi olmak gerekirse, hedefimiz hâlâ, Barselona’da olduğumuz gibi orta grubun önünde olmak. Mercedes ve Red Bull’la savaşmayı hayal etmiyoruz çünkü gerçekçi konuşursak, henüz bu seviyede değiliz.’’

Monakolu pilot, son üç yıldır buradaki hiçbir yarışını bitirememişti ancak buna rağmen bu pist sevip sevmediği sorulan pilot, şu şekilde cevap verdi: ‘’Bu piste bayılıyorum, çok seviyorum. Burada son üç yıldır zor zamanlar geçirdim fakat burayı çok seviyorum. Genel olarak şehir pistlerini çok seviyorum.''

''Bence, burada yarışmak sürücülere özel bir his veriyor. Bu çok teknik. Yüzme havuzu tarafında hızlanabiliyoruz. Aracın limitlerini zorladığımız bu meydan okumayı çok seviyorum.’’

Lando Norris, bugün McLaren'la uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte, Leclerc, Norris ve Max Verstappen üçlüsü, 2023 sezonunun sonuna kadar gridde yeri kesin olan üç isim oldu.

İtalyan takımla uzun süreli sözleşme imzalamanın kötü yanı olup olmadığı sorulan Leclerc, ‘’Yani, benim tarafımdan bunun kötü bir yanı yok.''

''Hâlâ gencim ancak küçüklükten beri Ferrari’yle yarışmak benim hayalimdi. Bence bu birçok sürücünün hayalidir.''

''Bu projeye inanıyorum ve bu yüzden Ferrari’yle uzun vadeli kontrat imzaladım. Kendi açımdan çok mutluyum, herhangi bir olumsuz taraf görmüyorum.''

''Eğer görseydim, bu sözleşmeyi imzalamazdım. Her şey bana bunu yapmamı söylüyordu, olduğum yerden mutluyum.’’ ifadelerini kullandı.

Ralf Schumacher Sky Almanya'ya Ferrari’nin performansının kaynaklarına göre oldukça vasat olduğunu söylemişti. Charles Leclerc’in bu konudaki yorumları şöyle oldu: ‘’Kullandığı kelimelere katılmıyorum. Çok fazla çalışıyoruz.''

''Geçtiğimiz sene, zor bir sezon geçirdik ve o zamandan beri gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Bunu görebiliyorum ve araçtaki gelişimi hissedebiliyorum. Yaptığımız gelişimden çok memnunum.''

''Henüz savaştığımız pozisyonlar için çok mutlu değilim ve eminim ki takımdan kimse bu konu hakkında mutlu değil. Beşincilik veya altıncılık için savaşmak istemeyiz, ilk pozisyonlar için savaşmak isteriz.''

''Ancak 2019’dan, 2020’ye performansımız düştü ve bunu toparlamak konusunda iyi işler çıkarıyoruz. Formula 1 çok zor bir spor ve herkes, her sezon limitleri zorluyor. Yani, evet, yetişmeye çalışıyoruz.''

''Bu kolay değil ancak söylediğim gibi, şu anda çalışma şeklimizden memnunum. Bu projeye inanıyorum ve eminim ki yakın zamanda istediğimiz pozisyonlar olan galibiyetler için savaşabileceğiz.’'