Sainz, Norris'in dünya şampiyonu olabileceğini düşünüyor

Norris, 2019 yılında McLaren'la birlikte Formula 1 kariyerine başlamıştı ve her zaman iyi bir potansiyel göstermişti.

İngiliz pilot 2021 yılında ise performanslarını bir sonraki seviyeye taşıdı. Bu sezonun ilk beş yarışının ikisinde podyum alabilen Norris'in en kötü sonucu, İspanya Grand Prix'sinde aldığı sekizincilikti. McLaren pilotu şu anda ise şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Hem Sainz, hem de Norris, Formula 1'in yükselen yetenekleri arasındalar ve bir sonraki jenerasyonda, kendilerini en üst seviyelere taşımayı hedefliyorlar.

Sainz da, eski takım arkadaşı Norris'in, doğru araçla Dünya Şampiyonu olabileceğini hissettiğini dile getirdi.

Grandpx.news tarafından alıntılanan Sainz, ''Aynı seviyede mücadele eden bir grup sürücü var ve onların arasında Lando'yu da eklerdim.''

''Onların hepsi potansiyel dünya şampiyonları ve şampiyonluğu kazanmak için sadece doğru araca ihtiyaçları var.''

''Diğer başka sürücüler de öyle. Formula 1'deki seviyeler o kadar yüksek ki, ne yazık ki bu biraz da takımların ne yapabileceğiyle ilgili, sürücülerin değil.''

''Ancak, Lando'nun yarış kazanıp, McLaren'ı en yukarılara taşıma potansiyeli olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

Monako Grand Prix'sinde, hem Sainz hem de Norris güçlü performanslar sergileyerek, podyuma çıktılar.

Yarıştan önce Norris, Sainz'in Monako'da galibiyet için bir aday olduğunu söylemişti. Şimdi de İspanyol pilot, Azerbaycan Grand Prix'sin öncesinde İngiliz pilotu övdü ve ''Bence, Bakü için heyecanlı olması gereken kişi arkadaşım Lando Norris.'' dedi.

Ferrari'nin Bakü'deki göstereceği performans hakkında da yorum yapan Sainz, İtalyan takımın uzun start-finiş düzlüğünde çok başarılı olamayacağından endişe duysa da, pistin daha teknik kısımlarında bunu telafi edebileceklerini düşündüğünü ekledi.

''Bakü'de, uzun düzlükte en iyi takım olmayacağımız biliyorum ancak aynı zamanda da, eğer başka yerlerden zaman kazanabilirsek, iyi durumda olacağımızı düşünüyorum.''

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images