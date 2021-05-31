Russell, neden Monako’ya taşınmayı ertelediğini açıkladı

Monako, dünyanın en ikonik ve en tarihi yarışlarından biri olan Monako Grand Prix'sine ev sahipliği yapmanın yanı sıra, birçok Formula 1 pilotunun yaşadığı ülke olarak biliniyor.

Şu anki gridden Lewis Hamilton, Max Verstappen, Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc, Monako'da yaşıyor ve yakın gelecekte Russell da onlara katılmak istiyor.

Monako Grand Prix'sinin ardından Russell “bazı evlere bakıyordu" ancak şu an için Monako'ya taşınmama kararı aldı.

Bunun yerine, Londra'daki dairesinden ayrılmadan ve Monako'ya gitmeden önce 2022 için Formula 1 geleceğini güvence altına almaya odaklanmak istiyor. Bunun üzerine, COVID-19 nedeniyle kalan lojistik konular hakkında da endişeleri var.

İngiliz pilot, 2020'de İngiltere'de karantina süreci boyunca ailesiyle birlikte yaşadı.

Russell, "Taşınmayı, COVID vakaları ve lojistik sorunlar sona erene kadar erteleyeceğim ve bu, muhtemelen sezonun son zamanlarında olacak."

“Bu sorunlar, durumu biraz zorlaştırıyor ve sadece yarışlara odaklanmak istiyorum. 2022 için sözleşme görüşmeleri yaklaşırken birçok sürücü için çok önemli birkaç ay olacak."

"Şu an kendi evimde sahip olduğum düzeni bozmak istemiyorum çünkü önümüzdeki yarışlara tamamen konsantre olabilmem için istikrar önemli." dedi.

Russell, Williams'la üç yıllık anlaşmasının son sezonunda ve Mercedes genç sürücü programının bir üyesi olarak 2022 için Alman takıma geçmeyi umuyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton 2022'de F1'e devam etmeyi planlıyor, bu yüzden Russell ve Valtteri Bottas ikinci Mercedes koltuğu için yarışacak gibi görünüyor.

George Russell, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, in the press conference 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff, her iki sürücünün de menajerliğini yapıyor ve uzun zaman boyunca takımın şu anki sürücü kadrosu Hamilton ve Bottas'a olan inancını ortaya koydu.

Bununla birlikte, Fin pilot 2017'de Mercedes'e katıldığından beri Hamilton'a karşı henüz bir şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Russell, 2020 Sakhir Grand Prix'sinde Hamilton'ın koltuğunda Mercedes'le ilk yarışına çıktı.

Sıralama turlarında ikinci sıraya yerleşen 23 yaşındaki pilot için bu sonuç, etkileyici bir başlangıçtı ve Russell, pazar günü harika bir start alarak Bottas'ı geçti ve sonrasında yarışın ilk aşamalarında liderliğini korumayı başardı.

Ne yazık ki yarışın ilerleyen dakikalarında Russell'ın pit stopunda bir lastik karışıklığı yaşandı ve ardından da bir lastiği patladı. Böylece genç pilot ilk galibiyet şansını kaçırmış oldu.