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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Sainz: "Mücadele çok yakın"

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Sainz: "Mücadele çok yakın"
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 12:40

Carlos Sainz, cuma günkü antrenmanların ardından orta gruptaki mücadelenin çok yakın olduğunu söyledi.

McLaren pilotu, ikinci antrenman seansında iyi bir tempo ortaya koydu ve Pierre Gasly'nin 0.158 saniye gerisinde sekizinci sırada yer aldı.

Seans sonrası konuşan Sainz, orta grubun çok yakın olduğuna dikkat çekti.

"Özellikle sıcaklık son üç yarışta olana kıyasla kesinlikle farklı. Ancak bu pisti seviyorum, sürmesi çok eğlenceli bir pist. Bu yılki tümsekler gerçek bir mücadele katıyor."

"Bugün iyi bir zaman turu attık. Fakat son zamanlarda gördüğümüz gibi orta grup çok yakın, özellikle de yarış tempoları çok yakın. Toro Rosso'nun son zamanda ne yaptığını ya da ne tür bir program takip ettiğini bilmiyorum, ama son zamanlarda iyi bir hıza sahipler, bu yüzden bu savaşta yer alıyorlar. Biz, Renault, Racing Point ve Toro Rosso arasında yakın bir mücadele olacak. Gerçekten çok yakın bir grup var."

"İlk seansta bir kez spin attım, ancak 2020 lastiklerini deniyordum ve pek verimli değildi. Tuhaftı ve kötü hissettirdi." 

"Buna rağmen bence güzel bir gün. Bu lastikleri çok sayıda sensörle anlamaya çalıştık. Bu yüzden yavaş bir ilk seans oldu. İkinci seansta normal çalışmaya döndük. Doğru ayar aralığında olduğumuzdan emin olmaya çalıştık ve kolay değildi. Ayarlarla çok fazla oynadık çünkü doğru aralığı bulamadık. Ama genel olarak yumuşak lastiklerde iyi bir noktadaydık ve sonrasında uzun sürüşler her zaman olduğu gibi çok yakındı."

"Yine de sıralama turları öncesinde yapmamız gereken şeyler var."

Şampiyona altıncılığı hedefiyle ilgili Sainz, "Bunun için zorlayacağız. Maalesef Albon en hızlı araca sahip ve muhtemelen altıncı olacak. Ama en azından Gasly ile savaşacağız ve bu hafta sonu tekrar puan almak istiyoruz." dedi.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Kemal Şengül

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