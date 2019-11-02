Analiz: Ferrari 2021 F1 kurallarında neden işbirliğini tercih etti?

Ferrari açık bir şekilde veto hakkını kullanmak istemediğini ve kullanmak zorunda kalırsa bunun kötü olacağını söyledi. Ferrari'nin yeni kurallar açıklandıktan itibaren 5 iş günü içerisinde veto etme hakkı bulunuyordu ancak bunu tercih etmedi.

Takım patronu Mattia Binotto'nun Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında yeni kuralların lehine oy kullanması, zıtlaşmadan ziyade işbirliğini tercih ettiğini gösterdi.

Yine de bu sürecin çok kolay olduğunu sanmayın. Ferrari, sürekli olarak şikayet etmektense F1'i daha iyi hale getirmek için sürecin bir parçası olmanın daha iyi olacağına karar verdi.

Binotto, "Düşünce yapımızda bir değişiklik yok. En başından bu yana, yeni kuralların bazı bölümlerinden memnun olmadığımızı söyledik. F1 ve FIA ile o alanları geliştirmek için işbirliği yapmanın önemli olduğunu hissettik."

"Son aylarda ve haftalarda FIA ile elimizdeki kuralları iyileştirmek için çok sıkı çalıştık."

"Artık Ekim ayının sonuna gelmiştik ve bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz de ilerlemeye karar verdik. Bunların 2021 için son kurallar olduğuna inanmıyoruz ancak kesinlikle iyi bir başlangıç noktası." dedi.

Slider Liste F1 2021 kuralları 1 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 2 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 3 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 4 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 5 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 6 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 7 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 8 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 9 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 10 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 11 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 12 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 13 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 14 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 15 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 16 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 17 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 18 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 19 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 20 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 21 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 22 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 23 / 24 Fotoğraf: Formula 1 F1 2021 kuralları 24 / 24 Fotoğraf: Formula 1

Binotto ve Ferrari'nin başlangıç noktası olarak görmesinin nedeni, açıklanan kuralların gelecek 18 ay boyunca iyileştirilmeye devam edilecek olması.

Ferrari, açıklanan kurallarda bazı bölümleri seviyor olsa da açık olan bir şey var ki, özellikle harcamaların kontrol altına alınması gibi belli noktalarda değişikliğe gerek duyulduğunu fark etmiş olması.

Binotto, "Aynı şekilde devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorduk. Sporun daha sürdürülebilir olması için değişiklik gerekliydi, bu yüzden sonunda kuralların lehine oy kullandık."

"Açıklanan kurallar 2021 için doğru kurallar mı? Hâlâ iyileştirilmeleri gerekiyor mu? Biz açıklananların başlangıç noktası olduğunu, son kurallar olmadığını düşünüyoruz."

"Son haftalarda ve aylarda F1 ve FIA ile yaptığımız gibi, kuralları iyileştirmek için gerekli düzenlemeleri yapma yolunda yine sıkı çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en basit yolu bu." dedi.

F1, açıklanan kuralların özellikle teknik bölümünde pek değişiklik olmayacağı konusunda uyardı. Binotto, açıklanan kurallarda Ferrari'nin daha önceden beğenmediğini belirttiği bölümlerde yapılan değişikliklerden memnun olduklarını söyledi.

Binotto, "Standartlaşma her zaman pozitif değildir ancak biz F1 ve FIA ile çok sıkı çalıştık."

"İlk başta olduğu gibi, vites kutusu standartlaştırılmadı. Fren sistemi artık standart değil. Normalde standart olması planlanan ancak nihai olarak standartlaştırılmayan bazı şeyler var. Bu, işbirliği ve yapılan görüşmelerin ne kadar olumlu olabileceğini gösteriyor." dedi.

Binotto ayrıca, F1'in ödül sisteminden alacakları paranın daha az olacak olmasına rağmen genel olarak harcamalarda olacak düşüşle pek kayıplarının olmayacağını söyledi.

Binotto, "Daha az para alacak olabiliriz ancak aynı zamanda harcamalarımız düşecek. Böyle bir denge oluşacak olması önemli." dedi.

F1'in büyük takımlarının, avantajlarını kaybetmemek için yeni kurallara karşı çıktıkları düşünülüyordu.

Ancak Binotto, konuyu o şekilde görmediğini ve kural değişiklikleriyle büyük takımların yine ilk başta avantajlı olacaklarını söyledi.

Binotto, "Büyük takımların, yeni araç geliştirmedeki kaynakları sayesinde ilk başta yine performans avantajına sahip olmalarını bekliyorum."

"Daha sonra küçük takımlar öne atlayabilirler ancak kuralların değişecek olması büyük bir mücadele. Şu anda kuralların tam olarak nasıl olacaklarını anlamak çok zor."

"Biz Ferrari olarak zorlamaya devam edeceğiz. Ancak sadece Ferrari'nin lehine değil, F1'in lehine bunu yapacağız." dedi.